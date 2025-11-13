Mahou San Miguel contribuye con 93 millones de euros a la economía malagueña y sostiene 9.200 empleos

Mahou San Miguel contribuyó en 2024 a la economía de la provincia de Málaga con un impacto de 93 millones de euros y la contribución a la actividad de 9.200 empleos, según un estudio realizado para esta compañía cervecera por Valora Consultores.

De los 9.200 empleos en la provincia, 251 fueron directos (trabajadores de Mahou San Miguel) y el resto indirectos y relacionados con su actividad (a través de proveedores, distribuidores y clientes de hostelería). Asimismo, la firma realizó compras a 97 empresas malagueñas por valor de más de 18,5 millones de euros, impulsando el desarrollo de la cadena de suministro local.

Según el estudio, la actividad de Mahou San Miguel también tuvo un impacto económico directo en varios sectores clave de Málaga, dentro de su modelo de creación de valor compartido. El industrial fue el principal beneficiado, concentrando el 36,5% de la riqueza generada por la compañía en la provincia en términos de PIB; seguido de la hostelería, el comercio y el transporte que recibieron, conjuntamente, un 17% del total del valor económico aportado.

La compañía continúa, fortalece su vínculo con la provincia, donde está presente desde hace casi 60 años a través de su centro de producción.

"Málaga es clave para la actividad de Mahou San Miguel. A lo largo de estos 60 años, esta fábrica se ha consolidado como estratégica para la compañía, contribuyendo al desarrollo económico y social del entorno Nuestra intención es seguir fortaleciendo este vínculo en el futuro, con la misma dedicación que nos ha caracterizado desde el inicio"", ha afirmado el director del centro de producción de Mahou San Miguel en Málaga, Manuel Heredia.

Rol en el tejido social malagueño

Mahou San Miguel puso en marcha este año la campaña "Sentir Málaga", a través de su marca San Miguel, para homenajear a la ciudad y poner en valor el vínculo que las une desde hace casi 60 años, con una edición especial de su emblemática botella.

La fábrica de Mahou San Miguel en Málaga. / Álex Zea

Asimismo, también con San Miguel, la compañía patrocina eventos emblemáticos como la Feria de Málaga, apoya al Málaga Club de Fútbol y Unicaja de Baloncesto y colabora con espacios culturales de referencia como el Teatro del Soho Caixabank y el Espacio Sohrlín Andalucía. Además, mantiene una estrecha relación con la Asociación de Hostelería de Málaga (Mahos), impulsando la gastronomía local y el desarrollo del sector hostelero.

La compañía también tiene un papel relevante en el tejido social de la ciudad a través de la labor de su Fundación Mahou San Miguel, con acciones centradas en la capacitación profesional y el impulso de la empleabilidad joven en la hostelería. Un ejemplo es el programa "Creamos Oportunidades en Hostelería” y Turismo", puesto en marcha en Málaga en 2019, al igual que la Cátedra Fundación Mahou San Miguel, desarrollada junto con la Universidad de Málaga.