Málaga acoge un mercado de quesos artesanales con medio centenar de variedades de las mejores queserías

El paraíso de los amantes del queso está en Málaga. La provincia malagueña celebrará este próximo domingo 16 de noviembre su tradicional Mercado de Quesos de Málaga, que se llevará a cabo en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce de Coín.

Una cita que se produce el tercer domingo de cada mes del año, a excepción de los meses de junio, julio y agosto, que se paraliza. Este evento se presenta como una unión perfecta entre tradición quesera y ambiente otoñal, así como una oportunidad para adelantar a los preparativos gastronómicos de Navidad.

En esta iniciativa, los asistentes podrán adquirir los productos artesanos de una decena de reconocidas queserías malagueñas, que ofrecerán más de medio centenar de variedades de quesos elaborados con leche de cabra y oveja, con diferentes maduraciones, coberturas y estilos.

Las queserías de Málaga que participan en este mercado

Entre las empresas queseras participantes se encuentran Cabraline, El Arquillo, El Pastor del Torcal, El Pastor del Valle, El Pinsapo, Flor Bermeja, La Hortelana, Montes de Málaga, Rey Cabra y Santa María del Cerro.

Además, también se podrán degustar y comprar otros productos lácteos como yogures, cuajadas o tartas de queso, así como alimentos de la zona como frutas, verduras, embutidos, panes artesanos, mieles, frutos secos y aceites locales.

Fecha y horario del Mercado de Quesos de Málaga

Este evento perfecto para los amantes del queso y los productos de la huerta se celebrará este domingo desde las 9.00 a las 14.30 horas en el Polígono Industrial La Trocha de Coín, a lo que seguirá su última cita del año el próximo 21 de diciembre.

Así, Coín acogerá una jornada quesera perfecta para disfrutar en familia y descubrir nuevas propuestas gastronómicas, así como apoyar a los productores locales que mantienen la tradición de los quesos malagueños y su apuesta por el mejor sabor y la máxima calidad.