Málaga acogerá uno de los ocho centros europeos del EIT Water de innovación frente a los desafíos del agua

Málaga ha sido una de las ocho ciudades europeas elegidas para albergar una sede de los centros de co-localización (CLCs) del EIT Water, la nueva comunidad europea de innovación y conocimiento impulsada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). La elección de Málaga ha sido anunciada este jueves por la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), que lidera esta iniciativa en España con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga. El EIT Water nace con el objetivo de "impulsar soluciones innovadoras frente a los principales desafíos ambientales, económicos y sociales vinculados a la gestión del agua".

El proyecto contará a nivel global con una financiación de 356 millones de euros, de los que cinco millones se destinarán a su puesta en marcha durante el primer año. Además, prevé atraer 192 millones adicionales de inversión privada lo que le supondría un presupuesto total e 548 millones. Para el nodo ibérico, con sede en Málaga, se estima una ayuda de 44,5 millones de euros y una inversión inducida de 68,5 millones.

Los centros regionales estarán ubicados en Aarhus (Dinamarca), Leeds (Reino Unido), Berlín (Alemania), Amberes (Bélgica), Viena (Austria), Šibenik (Croacia), Málaga (España) y Varna (Bulgaria). La iniciativa busca "fomentar la colaboración entre los sectores académico, empresarial y público para construir un futuro más sostenible y resiliente en torno al recurso hídrico".

La iniciativa forma parte del consorcio internacional Allwaters, encabezado por la Universidad de Aarhus (Dinamarca) y compuesto inicialmente por 50 socios de 24 países, entre ellos líderes industriales, universidades, puertos, pymes y organizaciones no gubernamentales.

La Fundación Innova IRV afirma que Málaga, con esta elección, "se consolida como referente europeo en innovación y sostenibilidad".

"El establecimiento del centro EIT Water en Málaga refuerza la posición de la ciudad como uno de los grandes hubs tecnológicos y de innovación del sur de Europa. Su misión, compartida por todas las entidades participantes, es clara: convertir los retos del agua en oportunidades de desarrollo sostenible, generación de conocimiento y crecimiento económico", ha resaltado Innova IRV.

El Ayuntamiento de Málaga dice que atraerá empleo e inversión

La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental en el Ayuntamiento de Málaga, Penélope Gómez, que ha formado parte del comité directivo del consorcio durante la fase de concepción y configuración de los CLCs y la búsqueda de socios, ha celebrado el establecimiento de uno de los centros del EIT Water en Málaga como "una muestra más del papel estratégico que está adquiriendo la ciudad en la transición hacia una economía verde y digital, en la que se apuesta por una gestión eficiente del agua".

La edil ha subrayado que la presencia del EIT Water "reforzará el ecosistema innovador de la ciudad, generará empleo cualificado y atraerá inversión, situando a Málaga en el mapa europeo de la innovación tecnológica aplicada a la sostenibilidad del agua".

Campus de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), que lidera el proyecto EIT Water. / L. O.

Una oportunidad "extraordinaria" en economía azul

Por su parte, el presidente de Innova IRV, Ezequiel Navarro, ha valorado la "colaboración y transversalidad" del trabajo de las áreas de medio ambiente y de innovación del Ayuntamiento con la propia Innova IRV en esta iniciativa para impulsar proyectos que promuevan un uso eficiente del agua y la digitalización del sector.

"Es una oportunidad extraordinaria para España y Portugal, así como para Málaga, para posicionarse como polo europeo de referencia en la economía azul", ha destacado.

Desde su sede central en Aarhus, EIT Water coordinará la acción conjunta de sus más de 50 socios, entre los que figuran nombres destacados como Grundfos, Danfoss, PepsiCo, FCC Aqualia, Wageningen University, University of Leeds, University of Coimbra, Stockholm International Water Institute, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) y la propia Fundación Innova IRV.

Según el EIT, el programa aspira a apoyar más de 1.300 startups y scaleups vinculadas al sector del agua, evitar pérdidas económicas de hasta 1.200 millones de euros derivadas de la degradación de ecosistemas, y desarrollar más de 200 innovaciones además de crear al menos 50 nuevas empresas antes de 2033.