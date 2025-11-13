La mejor ruta de Málaga para ver el atardecer: con túneles y pasarelas junto al mar

Málaga cuenta con una amplia variedad de sendas y rutas para disfrutar de la inmensa riqueza costera y paisajística de la provincia. Y entre ellas, destaca un camino con túneles, pasarelas y acantilados que permiten contemplar el mejor atardecer con unas impresionantes vistas al Mediterráneo y a toda la Bahía de Málaga.

Este camino que forma parte de la Senda del Litoral, que une 200 kilómetros de la costa de Málaga y, a su vez, de la Gran Senda de Málaga, es la ruta de los acantilados de El Cantal. Se trata de un sendero que une La Cala del Moral con Rincón de la Victoria en un trazado peatonal en forma de laberinto con escaleras que transcurren constantemente junto al mar.

La ruta junto a la costa de Málaga repleto de escaleras, pasarelas y miradores

Este sendero arranca en el núcleo urbano de La Cala del Moral hasta llegar al Balcón de Málaga, un área con zonas ajardinadas situada a los pies de los acantilados y a varios metros sobre el nivel del mar, lo que ya permite contemplar unas hermosas vistas de la costa. Este camino continúa a través de un sinfín de pasarelas, puentes y escaleras hacia Rincón de la Victoria.

Los acantilados de El Cantal, en Málaga, la mejor ruta para disfrutar de la costa y el atardecer / Rincón de la Victoria

Durante todo el trayecto, los caminantes pueden disfrutar de las panorámicas más increíbles de todo el paisaje marino de la provincia, que también se pueden observar desde alguno de los bancos dispuestos por todo el recorrido como los mejores miradores en los que contemplar la puesta de sol.

Una ruta en Málaga con túneles excavados en la roca

Y para quienes prefieran un camino llano y sin pendientes, pueden hacer el mismo recorrido por el interior de los tres túneles que se encuentran en el lugar, en los que antaño circulaba el tren que iba hacia Vélez-Málaga y Zafarraya, y que en la actualidad se han convertido en uno de los mayores reclamos de Rincón de la Victoria.

Y para los amantes del deporte, todo el recorrido cuenta con un carril bici que atraviesa los tres túneles, así como distintos espacios equipados para la práctica deportiva situados durante el camino. De igual modo, la presencia de estos acantilados ha convertido la zona en una idónea en la que practicar esnórquel y toda clase de deportes acuáticos en los que disfrutar de sus aguas cristalinas.

Dos santuarios de la Virgen del Carmen en este sendero de Málaga

Además de las mejores vistas de la costa, este sendero también permite visitar dos santuarios excavados en la roca a la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros. El primero se encuentra en La Cala del Moral, junto al Balcón de Málaga, donde se encuentra una hornacina con la imagen de la patrona, en la que los fieles dejan flores, imágenes y plegarias.

El siguiente se encuentra ya en Rincón de la Victoria, a los pies de la playa de El Tajo, donde se localiza otro santuario con hornacina convertido en uno de los puntos favoritos de los fieles de la Virgen del Carmen y los amantes del mar y su inmensidad.