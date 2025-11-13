Metrovacesa entrega las viviendas de la tercera torre Málaga Towers y avanza en la comercialización de las de Distrito Zeta

La promotora Metrovacesa tiene actualmente cerca de 30 promociones de vivienda en distintas fases de desarrollo en el litoral de la provincia de Málaga y en la franja oriental de la costa andaluza que suman alrededor de 1.400 unidades (800 de ellas ya vendidas). En el caso de sus proyectos en Málaga capital, y según detalla a este periódico la propia compañía, se acaba de iniciar el proceso de entrega de las viviendas de la tercera torre del complejo Málaga Towers de la calle Pacífico, mientras que se avanza "con buen ritmo" en la comercialización de las dos futuras promociones que ya se han empezado a construir el Distrito Zeta. La primera de ellas, de 51 unidades, está ya vendida al 60%, y la segunda, de 106, cerrará el año 2025 por encima del 30%. La entrega de estas viviendas está prevista para 2027.

Metrovacesa, que participa en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed) que arranca este jueves en el Palacio de Ferias de Málaga, acude con una selección de su oferta residencial en la Costa del Sol y Almería compuesta por 15 promociones.

En cuanto a la entrega de las vivienda de la tercera torre de las Málaga Towers, 'Vision', cuya ejecución finalizó el pasado mes de septiembre (son 73 viviendas, todas ya vendidas menos dos), el proceso ha arrancado a finales de octubre y se desarrollará a lo largo de los próximos dos meses, ya que hay compradores de perfil extranjero.

"Para el mes de enero ya deben estar todas las viviendas entregadas", explican el director Territorial de Andalucía Oriental, Lorenzo Santana, y el director de Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversores, Juan Carlos Calvo. De hecho, la tercera torre cuenta ya con sus primeros residentes viviendo en el edificio.

También se incluye en la oferta las promociones Zitizen I y Zitizen II del Distrito Zeta de Málaga capital, cuyas obras se iniciaron el pasado verano y que están contando con un perfil de comprador integrado mayormente por "compradores locales", ya sean jóvenes que buscan una primera vivienda como personas de más edad que quieren cambiar de casa. Con una inversión de 42,6 millones, las dos fases contarán con 157 viviendas plurifamiliares de uno y dos dormitorios.

Una imagen recreada de la futura promoción Zitizen II que Metrovacesa ya construye en el Distrito Zeta de Málaga. / L. O.

No descarta hacer VPO en Málaga

La apuesta de Metrovacesa por Málaga es "firme y permanente", afirman ambos directivos. La compañía afirma que sus planes pasan por mantener una oferta viva de vivienda en el mercado de 1.400-1.500 unidades, introduciendo nueva oferta a media que los inmuebles se van entregando.

Los dos directivos comentan además que Metrovacesa está estudiando oportunidades para desarrollar futuras proyectos de vivienda en Málaga capital y confían en que algunos de ellos, en el futuro, sea de vivienda protegida (en Sevilla, por ejemplo, la empresa, ya tiene varias promociones de VPO)

La compañía, según explican, está "atenta" al desarrollo de los nuevos suelos que marcarán la futura expansión de Málaga al entorno del área metropolitana. Y como el resto del sector constructor y promtor, reclama a las administraciones "celeridad" en las tramitaciones para disponer en plazos razonables de más suelo finalista.

Oferta de vivienda en el Simed

Metrovacesa mostrará en el Simed, en el área de Manilva, Marbella y Estepona, los proyectos Atria, Blue Marine, Blue Wave, Abril, Serenity Gardens, Aire, Adagio y Symphony II. Entre Fuengirola y Almería, la promotora dará a conocer Tiara, Medblue III, Proa y Swing Golf, ubicadas en enclaves como Benahavís, Marbella, Torre del Mar (Vélez-Málaga) y la localidad almeriense de Pulpí.

También estarán presentes las promociones Zitizen I y Zitizen II del Distrito Zeta de Málaga capital y la tercera torre de las Málaga Towes.