El Museo OXO presenta una exposición temporal para conmemorar el 30 aniversario de PlayStation. La presentación de la desarrolladora multinacional estará presente en el edificio cultural de videojuegos de Málaga hasta el 19 de abril.

El director cultural del Museo OXO, Santiago Bustamante, explica que "la planta es parte del alma de este proyecto, porque ya sabéis que este es un museo vivo, un museo cambiante, un museo en el que animamos a nuestros visitantes a revisitar, porque no es una declaración de intenciones. Tú puedes venir hace seis meses y, todo ha cambiado radicalmente.Hemos pasado de contar la historia del videojuego en España a contar la historia de una compañía, que es la de Sony PlayStation, que sin embargo es muy nuestra, y ese es el enfoque que hemos querido dar en esta exposición, cuyo lema es Para nosotros jugadores".

La exposición del aniversario de PlayStation ha sido realizada por el Museo OXO, de forma independiente: "La gran diferencia es que estamos nosotros, como OXO, contando la exposición, y no PlayStation en primera persona, porque eso sería más propio de un ejercicio de publicidad y quizás el valor cultural no sería el mismo que si lo contamos nosotros. Entonces, nosotros nos dirigimos directamente a nuestros visitantes, invitándoles a conocer la historia de PlayStation", anota el director cultural.

Bustamante ha relatado que el director ejecutivo de Sony Computer Entertainment, Ken Kutaragi, "cuando empieza trabajando, quiere abrir una línea de diseño con CD-ROM para Nintendo, y están diseñando un lector de CD para la Super Nintendo. Tienen un acuerdo con Nintendo, que al final se rompe, porque deciden trabajar con Philips. Pero todo ese esfuerzo de Kutaragi, previo a querer hacer cosas de videojuegos con Sony en ese momento, tras la ruptura con Nintendo, les llevó a lanzar su propia consola", concluye.

El director general de Turismo y Planificación Costa del Sol, Antonio Díaz, ha explicado que el Museo OXO "es un proyecto ambicioso y quizás algo arriesgado, pero lo cierto es que desde el principio tuvimos claro no solo la necesidad de este museo, que completaba la oferta de la Costa del Sol, sino también que este edificio era el lugar idóneo, en pleno centro de la ciudad. Antes fue sede del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, por lo que vivimos aquí varios años".

Díaz recalca la importancia de este espacio cultural: "OXO es un espacio único en Europa, porque combina el pasado, el presente y el futuro de la industria del videojuego, y se configura como un centro de formación y divulgación. La exposición que hoy presentamos supone un paso adelante en esa línea de consolidación y crecimiento de este museo. Enhorabuena, por lo tanto, a los creadores de este museo por este nuevo hito, y también a los amantes de los videojuegos", anota.

El director general dijo que "estamos seguros de que esta nueva exposición traerá a muchos nuevos visitantes a este museo, y que muchos de los que ya han venido lo harán de nuevo, atraídos por esta muestra sobre la PlayStation. Ese era precisamente uno de los objetivos: conseguir un espacio vivo, dinámico, divertido, interactivo, educativo y vanguardista", concluye.