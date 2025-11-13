El Palo se va de fiesta por su mural

Se llama ‘La Fiesta del Mural’ y se celebrará este sábado, a partir de las 13.30 horas en el Colegio SAFA-ICET de El Palo. Todo lo recaudado será para costear el mural de 12 vecinos ejemplares del Palo, ya fallecidos, que realizará el dibujante Ángel Idígoras en un muro del Conservatorio Eduardo Ocón.

Como informó La Opinión el pasado mes de marzo, la iniciativa la capitanean, desde hace ya dos años, nueve colectivos vecinales y culturales del barrio, con el nombre de Proyecto Personajes Populares.

«Queríamos hacer algo para fomentar la participación en el barrio, con personas buenas que han desarrollado una función social ejemplar», explicó ayer en rueda de prensa Miguel López Castro, de la Asociación de Vecinos del Palo.

En este tiempo, 2.145 paleños, con la colaboración de los comercios del barrio, han podido elegir en votación esos doce personajes memorables que quedarán inmortalizados en el mural, mientras que los colectivos los han dado a conocer en los institutos de la zona.

Tanto Miguel López Castro como Rorri Muñoz, también de la asociación de vecinos, informaron de que el Ayuntamiento se ha ofrecido para costear el anclaje del mural que será realizado por Ángel Idígoras en su taller o bien, si el tamaño es demasiado grande, en algún espacio cedido por el barrio.

Para Rorri Muñoz, estos personajes «nos tienen que servir para recordarnos cómo debemos ser en la vida; que nos sirvan de ejemplo».

Por su parte, Ángel Idígoras confesó que le hacía «mucha ilusión» pintar este mural con sus hijos, el cuarto de su carrera, después de finalizar hace unos días el de los personajes del cine español para el Cine Albéniz.

Ángel destacó que este encargo es muy especial, porque no se trata de inmortalizar a personas famosas, sino a «gente anónima, para los que no sean del barrio o sean muy jóvenes; pero que tienen en común que son generosos y bondadosos, en unos tiempos en los que la bondad no está de moda».

Por eso, el artista destacó que le apetecía «dibujar a gente buena». Ángel Idígoras explicó que lo realizará como habitualmente con «pintura negra y blanca, pincel y brocha»; y, posiblemente, se decante por situar a los personajes en la playa del barrio, como le han pedido los vecinos.

Artistas paleños

La Fiesta del Mural será presentada por la cantante y periodista Macarena Albarracín y contará con la participación desinterada de los artistas paleños Aurora Guirado, Manolo Guirado, Miguel López Castro, el guitarrista Arkadi, el grupo musical Nereida-Zurrapa, la Academia de Baile Montse Bravo y la panda de verdiales Los Cabales. La entrada serán 10 euros y habrá aperitivos y plato de arroz.

Además, los próximos meses, los 9 colectivos, agrupados en la Plataforma Vecinal Por Nuestra Identidad, ofrecerán bonos de 5, 10 y 20 euros para las personas que quieran colaborar en sufragar el mural.

Entre los personajes que serán retratados por Ángel Idígoras están el Niño de las Moras; la comadrona Carmen Medina, Juan José Andreu ‘el Pani’; María Galán, Francisco Haro , Pacita Cano y el practicante Luis Morán.