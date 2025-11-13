Las ratas se crecen en Campanillas

Carmela Fernández, la presidenta de la Asociación de Vecinos ‘Evolución’ de Campanillas, se sienta cerca de un grupo de contenedores de basura en la calle Fausto, al lado del periodista. Al momento, un resorte le empuja a levantarse alarmada: «¡Mira!, ¡una rata!», exclama.

La semana pasada, durante la media hora de charla de La Opinión con los vecinos en este rincón de Campanillas, junto al arroyo de La Rebanadilla y el Parque Lineal, tres ratas cruzaron la calle.

«En el Carril de los Martínez también hay. Las casas están muy bajas, hay un poyetiyo y te encuentras hasta tres o cuatro. Una vecina contaba el otro día que les echaba agua caliente y no se iban», indica la presidenta vecinal.

Carmela Fernández destaca que ratas se pueden encontrar en muchos puntos de Campanillas; pero, sin duda, donde más abundan es en la calle Fausto, porque va paralela al arroyo de La Rebanadilla, una corriente de agua a cielo abierto, que tiene detrás el Parque Lineal.

Como subraya, el cauce se arregló, le colocaron piedras de gran tamaño, «y entre los huecos es donde crían».

La Asociación de Vecinos de Campanillas señala que le han llegado denuncias de que las ratas se han colado en algunas viviendas de la misma calle Fausto, así como en el IES Campanillas, que está en la misma vía.

Mari Carmen Rodríguez espera la salida de su nieta del instituto y cuenta que vive en la calle Fausto y que ya no sale a un aparcamiento cercano, por miedo a estos animales. «Se ve que las ratas ha parido más abajo y esta semana han cogido cuatro», detalla.

Esta vecina también comenta que, según le contó un vecino, «vio una rata grandísima con un trozo de pan en la boca; sería para las crías».

«Es un problema bastante gordo porque enfrente hay casas, aquí viven bastantes niños y luego está el instituto», describe Pepe Moreno, de la asociación de vecinos, quien informa de que también en su casa, en la calle Ruiz y Maiquez, se cuelan ratas. «Se meten de vez en cuando por algún agujero».

La presidenta vecinal, Carmela Fernández, con vecinos en el arroyo de La Rebanadilla, y el instituto detrás. / a.v.

«El Parque Jurásico»

Tanto Mari Carmen Rodríguez como Carmela Fernández describen de la misma forma el arroyo: «Esto es el Parque Jurásico». En este sentido, la presidenta vecinal recuerda que también se pueden encontrar culebras y que hace años llegó a haber un plaga de garrapatas. «Y en verano, los mosquitos nos sacan a hombros», apunta Mari Carmen Rodríguez.

Por su parte, Pepe Moreno aprovecha para denunciar que el agua del arroyo está bajando de color blanco, por algún vertido ilegal corriente arriba.

Para Carmela Fernández, la mejor solución para el arroyo de La Rebanadilla sería «embovedarlo». Pero si no pudiera ser, «por lo menos desratizarlo una vez al mes; esta tiene que ser la prioridad del Ayuntamiento, al menos durante un año», remarca.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales informaron a La Opinión de que la nueva empresa adjudicataria del servicio de desratización «lleva dos semanas con actuaciones programadas en Campanillas y continuará hasta finalizar esta planificación».

Además, se está «reforzando el perímetro para reducir la posibilidad de que entren roedores de otros puntos no urbanizados». Por último, señalaron que habrá «un programa de actuaciones mensuales en el entorno de la calle Fausto para dar respuesta a las incidencias detectadas».