Así será la Torre del Puerto de Chipperfield

La Opinión de Málaga ha podido tener acceso a varias imágenes del cuarto proyecto de la Torre del Puerto en el Dique de Levante del Puerto de Málaga, el hotel rascacielos que, en la versión del Premio Pritzker de Arquitectura David Chipperfield, pasará de 116 a 144 metros de altura. Según fuentes de este diario, la intención de los promotores es darlo a conocer el próximo lunes.

Después de la primera propuesta, en tiempos de Enrique Linde, y las dos ofrecidas por los cataríes, obra del arquitecto José Seguí, esta cuarta versión cuenta con particularidad de una última planta ajardinada, dentro de la estructura del propio edificio.

Según se aprecia en las imágenes, se trata de una construcción rectangular que ofrecerá su lado más estrecho a la Bahía de Málaga, mientras que la fachada rectangular mirará al este y al oeste de la ciudad. Además, el rascacielos se levantará sobre un centro de convenciones de planta baja y tres alturas, muestran las imágenes.

El pasado mes de febrero, los promotores presentaron en el Ayuntamiento los primeros esbozos de la Torre del Puerto, de la que destacaron el "carácter social" del proyecto. Por su parte el alcalde, Francisco de la Torre, confió en que la nueva propuesta generara "un consenso mayor".

Sin embargo, lejos de crear consenso, la sociedad civil ha seguido manifestándose en contra de la Torre del Puerto. Así, como informó La Opinión, el pasado mes de octubre tuvo lugar un acto en el Rectorado en el que urbanistas, profesores, arquitectos y representantes de colectivos recalcaron que hotel rascacielos está proyectado "en el peor sitio posible" de Málaga.

Por todo ello, reclamaron al presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, y al alcalde Francisco de la Torre, a rectificar e impedir la "salvajada" de la Torre del Puerto.

Última palabra del Consejo de Ministros

Como informó este diario, la Autoridad Portuaria, entre críticas por falta de transparencia al no mostrar el proyecto, le dio el visto bueno y lo ha enviado a Puertos del Estado. En el caso de que este organismo aprobara la propuesta, el Consejo de Ministros tendrá la última palabra sobre si levantar o no la prohibición actual de construir hoteles en suelo portuario. Además, entre otras cuestiones deberá dilucidar si este proyecto privado es de interés general.

Por otra parte, están pendientes de resolución sendos recursos contencioso-administrativos contra el proyecto, por parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y de miembros de la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, a través de la Asociación Espacios Comunes.