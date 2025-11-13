Serranía de Ronda: El caso del hombre que mató al novio de su exmujer se investiga como asesinato

El caso del hombre de Gaucín que ha confesado matar al novio de su exmujer tras convivir todos juntos unos días en la casa de los primeros se instruye inicialmente como un asesinato. Así lo han confirmado fuentes judiciales a La Opinión, diario que ya informó el martes de que la Guardia Civil considera que el investigado actuó con premeditación, y no por un arrebato como llegó a decir durante la reconstrucción del crimen y que supondría un homicidio, delito con una horquilla de penas de prisión menor que el asesinato. Las fuentes han precisado que el detenido ingresó en prisión el domingo y que el caso lo ha asumido el Tribunal de Instancia número 3 de Ronda, que es el que estaba de guardia cuando se halló el cadáver. La causa está declarada secreta.

Entre otros factores, los investigadores se inclinan por el asesinato basándose en que el día de los hechos, cuando la víctima accedió a que el sospechoso lo llevara en coche a la estación de tren, este ya llevaba en el vehículo el arma homicida, un garrote de madera, y el maletero cubierto con plástico para el posterior traslado del cuerpo. Según el relato de la Guardia Civil, el crimen se produjo apenas tres días después de que la víctima, natural de Puente Genil (Córdoba), se instalara en la casa de Gaucín en la que su pareja seguía viviendo con su exmarido y los hijos de ambos.

Agresión

En lugar de la estación, se dirigió a una zona aislada donde lo golpeó con el garrote varias veces en la cabeza y en la zona dorsal y lo introdujo en el maletero. Volvió a su casa de Gaucín y aparcó el coche con el cuerpo dentro hasta que decidió deshacerse de él. Entonces condujo por la A-369 que une el pueblo con Ronda y paró en un camino de tierra muy próximo a esta vía a su paso por el término municipal de Alpandeire. Allí abandonó el cadáver semidesnudo, que fue localizado por un pastor. Una vez identificado, la familia del fallecido contó a la Guardia Civil que la víctima se había ido a vivir a Gaucín con una mujer con la que había iniciado una relación. Los agentes la localizaron y comprobaron que en la casa también vivía su exmarido, un hombre cuyo coche tenía las mismas características que las del vehículo con el que sospechaban que fue trasladado hasta el camino de Alpandeire.