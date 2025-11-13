Sigue el resumen de Málaga en una sola calle

Para los romanos, la palabra ‘compendium’, de la que proviene nuestro ‘compendio’, podía significar no sólo ‘resumen’, también ‘ahorro’ y ‘ganancia’.

En cierta manera, un compendio también resulta un ahorro de tiempo y comprensión, al ofrecernos el sumario de algo. Eso mismo que hoy nos regala, con solo un clic, la inteligencia artificial, mientras vamos ‘delegando’ más y más funciones neuronales a las grandes tecnológicas.

Si un finlandés recién llegado de una Helsinki con sólo 4 grados de máxima -lo previsto para mañana- quisiera comprender, en solo unos pocos metros, cómo es Málaga, bien es cierto que podríamos pasearlo por calle Alcazabilla.

Allí podría admirar las diferentes construcciones públicas y privadas que han ido dejándonos los siglos -incluidas llamativas irregularidades urbanísticas del XXI-.

Pero si no dispusiera de mucho tiempo, habría que ofrecerle un compendio algo más ‘compendiado’. En ese caso, una de las mejores opciones sería que admirara nuestro Callejón de la Ollería, una calle sin salida en El Molinillo y a dos pasos del Guadalmedina que se puede recorrer en 15 segundos y sobra tiempo. La calle aparece ya en el plano de Carrión de Mula de finales del XVIII, aunque no consta el nombre.

El elemento más sobresaliente, y en realidad, el único del conjunto es sin duda el que fuera dispensario de estilo regionalista junto a La Goleta, de Fernando Guerrero Strachan, y que dentro de tres años, en 2028, cumplirá un siglo de vida.

Porque, lo que en su día fue un callejón de casas de dos plantas dio paso, a partir de los años 70, a bloques de un perfil bastante anodino que no pasarán a la Historia de la Arquitectura, pero que dejan su impronta nada menos que entre el dispensario de Strachan y el vecino Mercado de Salamanca, obra de Daniel Rubio; este ya sí con el siglo cumplido.

Sólo el edificio del fondo, el más moderno de todos, parece haber tenido en cuenta dónde se levanta.

El Callejón de la Ollería desde el final de la calle, con vistas a la calle Cruz del Molinillo. / A.V.

A estas alturas

Otro elemento de esta calle -que evoca a la vecina de Ollerías y que nos da una pista de su actividad original- es el cablerío aéreo, un respetable enjambre que continúa a estas ‘alturas’ -nunca mejor dicho- del siglo XXI.

Y como el finlandés debe ver todas las caras de Málaga, algún alma caritativa le traducirá un impagable cartel que puede leerse en una esquina y que reza: «Gracias por poner a tu perro a cagar aquí. Haz las cosas bien». Todo un compendio de Málaga.