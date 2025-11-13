Un trámite burocrático deja a la Comisaría Provincial de Málaga con todos los ascensores inoperativos

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado este jueves que todos los ascensores de la Comisaría Provincial de Málaga están inoperativos pese a que cinco de ellos, los elevadores convencionales, ya están reparados. Según el sindicato, esta inactividad se debe a un problema burocrático, ya que al parecer el Ministerio de Hacienda sólo dará el visto bueno para utilizarlos cuando el montacargas, el único que ha estado operativo desde septiembre y cuya rehabilitación comenzó la pasada semana, esté listo.

El sindicato considera que es una situación "insostenible" para las personas con movilidad reducida, para todos los trabajadores del recinto y para el resto de usuarios

Así lo han confirmado desde el propio cuerpo policial, cuyas fuentes han precisado que se ha solicitado al ministerio que recepcione parcialmente la obra para poder ir utilizando alguno de los ascensores y que confían que Hacienda conteste en breve.

Uno de los ascensores ya reparados que no se pueden usar. / L.O.

Mientras tanto, la única opción son las escaleras en un edificio que con dos plantas subterráneas y cuatro superiores. Una situación que la CEP considera "insostenible especialmente para las personas con movilidad reducida, pero también a todo el personal que trabaja en estas dependencias y para los ciudadanos que se desplazan diariamente por un edificio. La organización sindical recuerda que la actividad profesional diaria, además del movimiento de personal, exige el traslado de material policial, de mantenimiento y limpieza y de oficina, situación que actualmente supone un "riesgo de lesiones musculares y accidentes laborales. El sindicato, que recuerda que las obras comenzaron en mayo y desde entonces el servicio de ascensores ha funcionado de forma parcial, pide una "intervención urgente" para subsanar esta situación.

Once meses máximo

Desde la Comisaría Provincial han recordado que la obra tiene un plazo de ejecución de once meses y, aunque no hay una fecha fijada para su finalización, el límite máximo es el mes de abril de 2026. "Nuestros organismos centrales tienen constancia de la situación actual de la comisaría, cuyo objetivo es la actualización de sus instalaciones y servicios", han explicado antes de añadir que todos los trabajadores de las dependencias están plenamente informados de todo el proceso de las mejoras.