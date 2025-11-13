La Universidad Europea de Andalucía presume de campus en Teatinos

La Universidad Europea de Andalucía ha presumido este jueves del campus del que dispone en Málaga. Para ser exactos, en el distrito de Teatinos. Cinco semanas después del inicio de su curso, esta universidad privada ha celebrado la inauguración oficial de las instalaciones de la capital malagueña en la que imparte 19 titulaciones a 550 alumnos. Además, la puesta de largo siguió los habituales rituales del mundo universitario cuando se procede al acto del inicio de curso: desfile con birretes y el 'gaudeamus igitur' como colofón, entre otros ingredientes. Incluso, hubo un corte de cinta al que se sumaron el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, y el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera.

El campus malagueño de la Universidad Europea de Andalucía -diseñado por el arquitecto José Seguí- dispone de unos 27.000 metros cuadrados en Teatinos, en una zona de la ciudad ya abonada al ambiente universitario como El Romeral. En concreto, está ubicado en la calle Navarro Ledesma, en terrenos que también lindan con las calles Eolo y Carmen Laforet, así como con la avenida Pintor José de Ribera.

Crecer hasta los 5.000 estudiantes

Aunque su despegue en Málaga se ha producido con unos 550 alumnos, la intención de esta institución privada es multiplicar esta cifra por diez desde ahora hasta el 2030. En este sentido, la CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, aseguró en su discurso que "el campus nace con la ambición de crecer hasta los 5.000 estudiantes en cinco años".

A su vez, De la Fuente destacó la complicidad del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía para que este desembarco, en un distrito tan vinculado desde hace décadas a la universidad pública como el de Teatinos, haya sido posible.

Incluso, en sus guiños a Paco de la Torre, agradeció que "la confianza que el alcalde demostró desde el principio no fue protocolaria, fue compromiso".

A su vez, De la Fuente agradeció a la Junta "su apuesta sostenida por un sistema universitario abierto" en el que tienen cabida "las universidades privadas de calidad". Así, recalcó que la apuesta del Gobierno andaluz por este proyecto ha sido también "clave" para que esté desde este otoño implantado en la capital malagueña.

Además, antes de concluir su intervención, la CEO de la Europea no pasó por alto que "la visión del arquitecto Pepe Seguí está presente en cada rincón del campus".

Toma de posesión del rector

La ceremonia inaugural de la Europea andaluza también incluyó el acto de toma de posesión de su rector Daniel Hormigo, quien fue nombrado en 2024 y lleva ya más de un año ejerciendo con este cargo.

Y al presidente de la Fundación Innova IRV, Ezequiel Navarro, le tocó pronunciar la primera lección inaugural de la historia de esta Universidad Europea de Andalucía.

Y mientras se celebraba esta velada inaugural en un salón de actos recién estrenado, los primeros estudiantes de la Europea en el sur estuvieron viéndolo en streaming, en otra zona del campus.

Discurso del alcalde de Málaga

En este acto inaugural de la Europea, intervino el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, quien pronunció un discurso parecido al que hizo a principios de octubre en la puesta de largo del campus de otro centro privado, la UAX Mare Nostrum.

Este jueves, en el campus de la Europea, De la Torre volvió a defender que "cumpliendo los criterios de calidad, pueda haber universidades públicas y privadas conviviendo y colaborando".

Además, a la Junta actual agradeció "la visión abierta" para que sea posible. Y a los anteriores gobiernos andaluces del PSOE culpó de que "hubo una etapa de más de 15 años en la que había en Andalucía una visión equivocada de solo las públicas".

De la Torre se remontó a la Málaga de los 70 "cuando no tenía universidad y en el año 72 ocurrió el milagro". "Entonces, era la ciudad europea más grande sin universidad pública, y ahora era la ciudad más grande de España y posiblemente de Europa sin universidad privada".

Así, calificó como "tres buenas noticias" que "la Europea, la online Utamed y la Alfonso X el Sabio en poco más de un mes y medio se hayan inaugurado". "Felicito a sus responsables", dijo antes de recordar "los dos millones de metros cuadrados ofrecidos por el ayuntamiento a la pública" o de agregar que "las privadas pagan un canon y ofrecen unas becas para tener los suelos municipales" en los que han construido sus campus. "Se ha tardado mucho en reconocer esa potencialidad y esa necesidad de Málaga de tener universidades privadas", apostilló De la Torre.

Compatibilidad con las públicas

El secretario general de Universidades de la Junta, Ramón Herrera, también introdujo -en el discurso que pronunció durante la puesta de largo de la Universidad Europea- que "es compatible" la llegada de universidades privadas a Málaga "con que la Universidad de Málaga tenga la mejor financiación de su historia" y la aportación de la Junta "crezca más que nunca".

"Es compatible que las públicas avancen en su desarrollo mientras se produce la llegada de privadas que cumplen con los criterios de calidad, la Junta tiene la misión de hacer posible esa compatibilidad entre las universidades públicas y las privadas", insistió.