El vuelco del mercado de vivienda en Málaga: dominan la oferta las casas de más de 500.000 euros y las de menos de 200.000 caen a su peso mínimo

El mercado de la vivienda en Málaga ha evolucionado en los últimos cinco años hacia casas cada vez más caras, según un análisis del portal inmobiliario Idealista. El grueso de la oferta residencial se ha desplazado mayoritariamente de los precios más asequibles hacia valores más altos, y ha visto como el stock por debajo de los 200.000 euros ha pasado de suponer el 45.3% de todos los anuncios del portal inmobiliario a representar únicamente el 11,5%, una caída de más de 33 puntos porcentuales entre el tercer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2025. Para Idealista, la escasez de obra nueva y de viviendas usadas en venta para poder atender a una creciente demanda ha sido una de las causas de que los precios por los que se venden las casas estén "disparados".

Donde más destaca el aumento de la oferta de viviendas a la venta en Málaga es en el mayor rango de precios, aquellas por más de 500.000 euros, con más de 16 puntos de crecimiento, hasta representar el 33,8% del mercado, duplicando su peso en el cómputo general y convirtiéndose en el segmento que actualmente tiene una mayor oferta.

En el resto de rangos de precios, se observa un ligero descenso de 1,1 puntos en el peso de las casas en venta entre los 200.000 y los 300.000 euros, para establecerse ahora en el 20,6% de la oferta, el tercer peso más destacado del mercado; o los casi diez puntos de aumento registrados en las viviendas de entre 300.000 y 400.000 euros, que suponen ahora un 20,8% del stock; o el 13,3% que representan los inmuebles entre 400.000 y 500.000 euros, tras crecer más de ocho puntos frente a 2020.

Según ha explicado Idealista este jueves, otro factor de cambio en la distribución de la oferta residencial es que "las casas más asequibles duran menos tiempo en el mercado, y prácticamente ‘vuelan’, mientras que las más caras están más tiempo a la venta y, por tanto, pesan más en el global del stock nacional".

Capitales donde más se reduce la vivienda barata

El estudio de Idealista de la evolución de la oferta de viviendas en lo que va de década revela que todas las ciudades han visto "desaparecer" el stock de las viviendas por debajo de los 200.000 euros.

Los descensos más destacados se han producido en Pontevedra (-41 puntos porcentuales), Albacete (-40 pp), seguido por Valencia (-37,4 pp), Granada (-35,1 pp), Guadalajara (33,9 pp) y Málaga (-33,8 pp), que dejan a estas casas más baratas por debajo del 50% del total de la oferta existente en estas capitales.

Idealista destaca que en Málaga, las viviendas por debajo de esos 200.000 euros han pasado de representar el 45,3% en 2020 a apenas el 11,5% en 2025 "para dejar paso a las viviendas más caras". En Valencia, también ha pasado algo similar, pero el giro no ha sido "tan drástico". Los inmuebles más asequibles pasaron del 59,4% al 22% actual.

Una vista aérea de Málaga capital. / Álex Zea

Grandes mercados

En otros grandes mercados, además de los de Valencia y Málaga, los descensos han sido algo menores, como en Barcelona (-2,3 pp), Sevilla (-9,3 pp), Palma (-14,5) o Madrid (-18,9). En la capital catalana, la vivienda más barata concentra el 14% del total, solo por encima del tramo entre 300.000 y 400.000 euros (12,7%), y en Madrid, ya cae hasta el 12,1%, frente al 31% de 2020. Solo el mismo tramo que en Barcelona (7,8%) está por debajo de las casas más asequibles para comprar, porque en ambos casos las casas más caras se han disparado.

Como en Barcelona y Sevilla, también se han encontrado descensos más leves, por debajo de los 10 puntos porcentuales de caída, como en Córdoba (-9,9 pp), Girona (-8) o Zamora (-7,8) o San Sebastián (-6,9).