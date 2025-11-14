108 familias se oponen a quedar encajonadas por culpa de un bloque de minipisos

108 familias de la urbanización Quinta Alegre, en el Distrito de Teatinos, llevan desde julio mostrando su oposición al proyecto del Ayuntamiento de levantar, en el 32 de la calle Navarro Ledesma, un bloque de seis plantas destinado al plan municipal de minipisos de VPO, que albergaría 46 viviendas o 52 alojamientos.

Los vecinos aducen que la llegada del nuevo edificio va a suponer "encajonar a 108 familias", que viven en sendos bloques que escoltan la parcela a ambos lados, explicó este jueves José Antonio Ramos, uno de los vecinos; al tratarse de un solar demasiado pequeño.

Se da la circunstancia además de que la parcela en cuestión, la legislatura pasada se había decidido que se destinara a equipamiento deportivo, con zona de juegos y jardines.

La parcela de Navarro Ledesma, 32, entre los dos bloques residenciales. / Google Earth

Por otro lado, Mari Luz Carmona, otra vecina de Quinta Alegre, llamó la atención sobre los perjuicios que sufrirán los usuarios de los futuros minipisos: "Las personas que vengan lo harán a malvivir porque no van a tener sol por ninguna parte, ni claridad". Mari Luz explicó además que, en su caso, que vive en un segundo, supondría tener que vender su casa. "Me tengo que ir de mi barrio después de 31 años porque esto se va a volver insostenible", subrayó.

Por su parte Eduardo Niebla, presidente de una de las tres mancomunidades de propietarios afectadas por el futuro edificio, indicó que, con la construcción, "se perdería calidad de vida"; además, hizo hincapié en el riesgo que supondrá levantar el edificio en un terreno "inestable, arcilloso y pantanoso, con bastantes bolsas de agua", y recordó que un bloque ya se derrumbó por este motivo.

La parcela de equipamiento de Navarro Ledesma, 32, en el PGOU de 2011, señalada con una equis. / La Opinión

Moción de Con Málaga

Los vecinos de Quinta Alegre recibieron este jueves el apoyo del Grupo Municipal Con Málaga. La portavoz adjunta, Toni Morillas, que describió el proyecto municipal como "un mamotreto plantas que va a quitar la luz a los edificios aledaños e invadir la intimidad de los vecinos y vecinas", anunció una moción el próximo lunes en la Comisión de Urbanismo.

En ella pedirá que se declare como "no idónea" para los minipisos la parcela de Navarro Ledesma,32, y que se restituya el uso deportivo con zona de juegos y jardines, que se le asignó la pasada legislatura. Además, pedirá que se busque otra ubicación para el proyecto; a su juicio, algo que no planteará dificultad, "cuando queda un 70 por ciento de suelo municipal para ejecutar vivienda protegida".

"Con la mayor ilusión y ganas"

En nombre de las familias afectadas, Eduardo Niebla, subrayó por último que los vecinos acudirán "con la mayor ilusión y ganas" a la Comisión de Urbanismo del lunes, para asistir a la votación de la moción.

Los vecinos, mientras tanto, ya se han movilizado desde julio con un escrito al alcalde y una demanda judicial por posible incompatibilidad urbanística y vulneración de derechos. Por otro lado, han recogido 480 firmas en contra del proyecto y han trasladado su queja al Defensor del Pueblo Andaluz, por "posible vulneración de derechos y posible incompatibilidad urbanística", informa la moción de Con Málaga.