Unos baños de aguas termales gratuitos a dos horas de Málaga: en mitad de la naturaleza y a 28 grados todo el año

Unos baños termales a dos horas de Málaga. Es lo que se puede encontrar en la provincia vecina de Granada, donde se encuentran unas pozas de aguas con propiedades medicinales que se pueden visitar de forma completamente gratuita.

Este oasis de calma utilizado por sus aguas curativas desde la época romana es la Raja de Alicún, un conjunto de pozas que se encuentran en un afluente del río Fardes, en el municipio granadino de Villanueva de las Torres, a 30 minutos de Guadix.

Este paraje que tiene un cauce continuo durante todo el año está formada por distintas pozas de aguas con características termales y propiedades minero-medicinales que alcanzan unas temperaturas de 28 grados durante todo el año y a las que se pueden acceder con facilidad y de forma totalmente gratuita.

Aguas termales todo el año en estos baños naturales de Granada

Este enclave que se encuentra a apenas unos 200 metros del Balneario de Alicún de las Torres se alimenta del agua con características medicinales que se filtra en diversos puntos del arroyo. Esto da lugar a pequeñas pozas que se sitúan de forma descendiente por todo el recorrido, lo que provoca un descenso de temperaturas de sus aguas en las pozas más bajas.

De ese modo, la primera balsa, que coincide con el nacimiento del agua, presenta una temperatura de 28 grados, mientras que, en la última, la temperatura se sitúa en unos 22 grados.

Lo que sí se mantiene durante todo su recorrido son las características curativas de sus aguas termales, que pertenecen al grupo de las sulfatadas, bicarbonatadas, cálcicas y magnésicas, perfectas para tratar enfermedades respiratorias, reumatismos y problemas en la piel, entre otras afecciones.

Cómo llegar a los baños termales a dos horas de Málaga

Para llegar a estas pozas que tuvieron su mayor uso durante la época romana y la musulmana es necesario acudir al Balneario de Alicún de las Torres a través de la autovía A92-N, por la salida 11 en dirección Balneario/Villanueva de las Torres.

Tras seguir la carretera GR-6101 durante 16 kilómetros, se llegará a este balneario, tras lo que habrá que continuar unos 200 metros y cruzar un puente. En ese punto se encuentra un pequeño aparcamiento en el que dejar el vehículo. En este mismo lugar, entre el aparcamiento y el puente, en su margen derecho, se encuentra un pequeño sendero que desciende el arroyo y llega a la Raja de Alicún.