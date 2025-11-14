La Junta desbloquea, tras más de 20 años, las obras para 50 viviendas protegidas en El Perchel

La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado este viernes el desbloqueo, tras más de 20 años de espera, de la construcción de 50 viviendas protegidas en el barrio del Perchel de Málaga, que se prevé licitar el próximo febrero en régimen general de venta financiado con fondos de la Junta.

Esta promoción, ubicada en la calle Cerrojo, cuenta con una inversión global de 8,3 millones, que se suma a otras iniciativas en materia de vivienda en la capital malagueña, como la construcción de más de mil viviendas en el sector universidad o el desarrollo residencial de Lagar de Oliveros.

El anuncio ha tenido lugar en la clausura de un encuentro organizado por la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) en el marco del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed). Díaz ha destacado el papel de la vivienda protegida como "una prioridad compartida por administraciones, empresas y sociedad civil".

En su intervención, ha defendido la vía del "diálogo, la colaboración y la cercanía" para avanzar en políticas de vivienda y alejarse de "medidas impuestas o alejadas de la realidad", y ha advertido que "legislar sin contar con el sector provoca medidas contrarias a los intereses de la sociedad", en alusión a la Ley Estatal de Vivienda. La titular de Fomento ha adelantado que la nueva Ley de Vivienda de Andalucía se encuentra en su fase final de tramitación parlamentaria y prevé su aprobación en el Parlamento "en cuestión de semanas".

Se trata de una ley "construida con los ayuntamientos, con el sector y con la ciudadanía", según Díaz, que la ha definido como "realista, equilibrada y orientada a soluciones".