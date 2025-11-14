Sucesos
Detienen en Málaga a un sintecho por el asesinato de otro hace cuatro años en los Jardines de Picasso
El ADN ha permitido identificar al presunto autor, que localizado el pasado martes a escasos metros de la escena del crimen
Un hombre de 57 años ha sido detenido como presunto autor del asesinato del sintecho que fue brutalmente agredido en noviembre de 2021 en los Jardines Picasso de Málaga capital. Casi cuatro años después del crimen, la Policía Nacional ha informado de que el Grupo de Homicidios ha arrestado hace unos días a otro varón sin hogar como presunto autor de los hechos cuando se encontraba a escasos metros del lugar donde fue hallada la víctima, un varón de 59 años y origen búlgaro que falleció en el hospital como consecuencia de las lesiones que sufrió en la cabeza.
Los hechos trascendieron sobre las 8.00 horas del 30 de noviembre de aquel año, cuando un ciudadano alertó de la presencia de un hombre gravemente herido bajo uno de los bancos este parque situado entre las avenidas de Andalucía y de la Aurora, a la altura del Puente de las Américas. Los agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica iniciaron una investigación que comenzó la recogida de vestigios en la escena del crimen, donde había dos bolsas con enseres y comida y un cartón para refugiarse del frío. Los investigarores barajaron que el arma homicida fue una piedra.
Laboratorio
Los mismos fueron remitidos al Laboratorio de Biología ADN de Granada de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, donde se llevó a cabo un cribado con los posibles sospechosos. "Desde el principio se trabajó sobre la hipótesis de que el presunto agresor, al igual que la víctima, sería alguien en situación de exclusión social y sin domicilio conocido", han detallado. Gracias a los avances científicos e innovadoras técnicas empleadas en el laboratorio, más los datos aportados por el Grupo de Homicidios, la investigación ha culminado con la identificación pericial del presunto autor de la agresión, que fue localizado el pasado martes a escasos metros del lugar donde fue localizada la víctima.
