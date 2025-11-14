Si te gusta ir de tapeo por Málaga no puedes dejar pasar esta oportunidad

Si eres de los que le gusta ir de bar en bar tomando tapas no debes dejar pasar esta gran oportunidad ya que desde el pasado día 7 y hasta el próximo 23 de noviembre se está celebrando en Málaga la primera edición de la Ruta de la Tapa “Sentir Málaga tapa a tapa”, una iniciativa impulsada por la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS) en colaboración con Cervezas San Miguel.

Desde hace más de medio siglo, el nombre de Cervezas San Miguel está íntimamente vinculado a Málaga. Desde su fábrica del antiguo Camino de Antequera, en 1966 San Miguel se integró rápidamente en la identidad malagueña, patrocinando eventos culturales, deportivos y festivos que aún hoy marcan el calendario local. Hoy San Miguel combina tradición cervecera y compromiso social y apuesta por la innovación, la eficiencia energética y el talento local. Una historia compartida que demuestra que, más allá del sabor, la cerveza también puede ser parte del alma de una ciudad.

Momento de la presentación de la Ruta de la Tapa que organizan Mahos y Cervezas San Miguel / La Opinión

64 establecimientos

Durante estos 17 días, un total de 64 establecimientos entre bares, tabernas y restaurantes de cuatro barrios emblemáticos de la ciudad —Teatinos, Huelin, El Palo-Pedregalejo y el Centro— se han erigido en protagonistas donde disfrutar de una experiencia gastronómica muy nuestra, única que aúna tradición, creatividad y el sabor de la cerveza San Miguel. El precio de la tapa más una cerveza San Miguel oscilaré entre los 5 y los 7 euros.

Tapa de la Taberna Deskaro. Fideos tostados con presa / La Opinión

Javier Frutos, presidente de MAHOS, uno de los promotores de esta ruta comentó durante la presentación de la jornada que "esta ruta no solo es un escaparate del talento gastronómico y de la creatividad que encierran las cocinas de nuestros negocios, sino también una forma de poner en valor los bares y restaurantes como aquellos lugares donde nos relacionamos, disfrutamos y celebramos la vida en cada uno de los barrios de Málaga. Queremos que tanto malagueños como visitantes disfruten de la diversidad de nuestra gastronomía en formato tapa y podamos compartir con ellos el orgullo por nuestra cocina acompañada de una cerveza San Miguel”. Por su parte, desde Cervezas San Miguel subrayan que la iniciativa se enmarca dentro de su campaña “Sentir Málaga”, con la que la marca refuerza su arraigo con la ciudad y su vínculo con la hostelería local.

Los clientes eligen

Las 12 tapas mejor valoradas (tres por cada uno de los cuatro barrios) por los clientes pasarán a la Gran Final, que se celebrará el 2 de diciembre en la Fábrica de Cervezas San Miguel de Málaga, ante un jurado profesional formado por cocineros, críticos gastronómicos y representantes del sector hostelero. De esta final saldrá la tapa ganadora, que representará oficialmente a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos, organizado por Hostelería de España y que se celebrará en enero de 2026 en Madrid. Los clientes que voten su tapa favorita (lo podrán hacer a través de un sistema de votación digital mediante QR) podrán optar a diferentes premios y experiencias que se sortearán entre los participantes, como cenas en restaurantes ‘estrella Michelín’ y packs de cervezas San Miguel.

La taberna de Chorchi presenta Ajoblanco con Caballa Ahumada, Cebolleta China, Almendra Frita, Huevas de Lumpo y Aceite Verde / La Opinión

Los sabores de siempre malagueños —como el pescaíto frito, las berenjenas con miel o el ajoblanco— comparten espacio con nuevas reinterpretaciones de esos platos cocinados con productos de proximidad y presentaciones vanguardistas que realzan la identidad mediterránea sin perder su esencia popular. Esta nueva ola de creatividad ha convertido el tapeo malagueño en una experiencia cultural y sensorial y consolidan a Málaga como uno de los destinos más dinámicos del panorama gastronómico andaluz.

Reinterpretaciones

Concursos como este reflejan la riqueza y diversidad de oferta hostelera malagueña, fusionando tradición y vanguardia en cada bocado. Propuestas como la reinterpretada ensaladilla rusa, el gazpachuelo de remolacha o el bacalao en tempura con pisto malagueño rinden homenaje a los sabores clásicos del recetario local, mientras que creaciones innovadoras como el crujiente de ropa vieja con crema de garbanzos y mayonesa de hierbabuena o el donut de verdura rebozado con gambas y “caviar” de fresa aportan un toque contemporáneo al tradicional tapeo.

Tapería de Sybaris. Tierra y mar / La Opinión

Para más información

I edición de la Ruta de la Tapa “Sentir Málaga tapa a tapa”

del 7 al 23 de noviembre

Web: www.mahos.es

RRSS Mahos: Instagram Facebook X

Web: https://www.mahou-sanmiguel.com/

RRSS San Miguel: Instagram X