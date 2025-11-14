El HUB Málaga Real Estate celebra su primer gran encuentro impulsando una nueva visión del sector inmobiliario en la ciudad

El Málaga HUB Real Estate ha celebrado su primer encuentro oficial en las instalaciones del Uppery Club, lugar donde nace esta iniciativa que reúne a empresarios, profesionales e inversores del sector inmobiliario con un propósito común: construir una Málaga sostenible, innovadora y centrada en las personas.

El evento, que reunió a una destacada representación del ecosistema inmobiliario, empresarial e institucional de la ciudad, se consolida como un punto de partida para una nueva etapa de colaboración y profesionalización del sector.

Un propósito claro: construir ciudad con valores

El HUB Málaga Real Estate nace como una asociación empresarial, formada por compañías y profesionales comprometidos con el desarrollo urbano responsable.

Su misión es impulsar un modelo de ciudad que combine progreso, sostenibilidad y bienestar social, fomentando la conexión entre los distintos agentes del mercado inmobiliario y generando un espacio de conocimiento compartido, innovación y colaboración.

Durante la apertura del acto, Tania Palomo, socia fundadora y secretaria del Hub, destacó la importancia de haber creado un espacio “donde la colaboración se convierte en motor de transformación y donde cada profesional, desde su ámbito, aporta una mirada que suma al propósito común de construir Málaga con sentido”.

A continuación, Agustín Cruz Núñez, presidente del Hub, subrayó el valor diferencial de la asociación:

Un HUB transversal para “construir ciudad con propósito”

Durante la apertura institucional, Agustín Cruz Núñez, presidente del HUB Málaga Real Estate, destacó que la principal fortaleza de la nueva asociación es su transversalidad, al reunir a promotores, arquitectos, constructores, interioristas, consultores, abogados, agentes inmobiliarios, proveedores e inversores en un mismo espacio de colaboración.

Subrayó que el HUB nace con vocación de servicio a la ciudad, con un liderazgo basado en la colaboración, la transparencia, la excelencia profesional y un firme compromiso ético.

HUB Málaga Real Estate celebró su primer gran encuentro / La Opinión

Cruz insistió en que no pretende sustituir a nadie, sino sumar y trabajar codo con codo con administraciones, universidades, escuelas de negocio y el resto de asociaciones del sector, creando una comunidad que impulse la transformación de Málaga.

Entre los retos prioritarios identificados por el HUB, señaló la escasez de vivienda asequible, la presión del alquiler turístico, la falta de suelo urbanizado, la complejidad normativa y el déficit de infraestructuras de movilidad metropolitana.

“La gran fortaleza del HUB Málaga Real Estate es su transversalidad. Aquí están representadas todas las perspectivas del sector —promotores, arquitectos, constructores, interioristas, consultores, abogados, agentes inmobiliarios, proveedores, inversores, etc.—, y eso nos hace más fuertes, más innovadores y más capaces de construir ciudad con propósito.” Agustín Cruz Núñez — Presidente del HUB Málaga Real Estate

La visión de Jorge Alonso: Málaga hacia una “megalópolis mediterránea”

El arquitecto y urbanista Jorge Alonso Rodríguez (Chapman Taylor) ofreció una ponencia de gran impacto titulada “El futuro urbano de Málaga y la Costa del Sol: de ciudad a megalópolis”, en la que planteó que el litoral malagueño debe entenderse como un sistema urbano continuo, la futura “Malagápolis”.

Defendió que el urbanismo y la arquitectura son un servicio a la sociedad, recordando que “la sociedad es nuestra única familia y el planeta nuestra única casa”, y subrayó que el progreso solo será posible desde el consenso.

Propuso mirar la ciudad como un organismo vivo, en continua transformación, y analizó fenómenos como la sociedad líquida descrita por Bauman, donde la hiperconexión y la rapidez del cambio obligan a repensar barrios, vivienda y formas de convivencia.

Alonso abogó por un urbanismo responsable —más ambicioso que el mero cumplimiento normativo—, centrado en el bienestar, la salud urbana y la identidad local, y puso en el centro a las personas: niños, mayores y todas las edades intermedias. “El futuro es de los niños”, recordó, invitando a preguntarles cómo imaginan la ciudad.

Desde un punto de vista constructivo, defendió la industrialización de la construcción como vía para producir vivienda de forma más eficiente y sostenible, y expuso ideas concretas tanto sobre nuevos modelos residenciales como sobre cómo podría trazarse y materializarse la línea de tren hasta Marbella y más allá, conectando de verdad toda la Costa del Sol.

Finalmente, subrayó la necesidad de integrar la naturaleza en la ciudad, evocando referencias como la regla 3-30-300 (tres árboles por vivienda, 30 % de verde y un gran parque a 300 metros) como guía práctica para un diseño urbano más habitable.

La directora gerente de la Fundación CIEDES, María del Carmen García Peña / La Opinión

Málaga, metrópolis global 2030: la mirada de CIEDES

La directora gerente de la Fundación CIEDES, María del Carmen García Peña, presentó la visión “Málaga, Metrópolis Global 2030”, fruto de más de tres décadas de planificación estratégica sobre la ciudad y su entorno metropolitano. Explicó que el área metropolitana de Málaga, formada por hasta 38 municipios y más del 90 % de la población provincial, debe afrontar de manera conjunta retos como la vivienda, el suelo, el agua, la energía, la movilidad y la financiación municipal. Recordó que la transformación del territorio no depende solo de las administraciones: «Todos los que estamos aquí también transformamos el territorio; lo importante es que estemos de acuerdo en hacia dónde queremos ir». Defendió así un modelo de gobernanza colaborativa, basado en foros de alcaldes, grupos de expertos, espacios ciudadanos y grupos de presión empresarial, con el objetivo de convertir las crisis en oportunidades de innovación y priorizar acciones concretas hasta 2030.

Mesa redonda: infraestructuras, capital internacional e industrialización del sector

A continuación, se celebró una mesa redonda moderada por Aprile Winterstein, socia fundadora del HUB, en la que participaron Agustín Cruz Núñez (HUB Málaga Real Estate), José María García (Suba – Grupo Sinerba), Francisco Gómez Palma (Alfil Patrimonial SOCIMI SA), Alberto García Zafra (BPI), José Antonio Pérez Ramírez (REBS) y Borja de la Quintana (AIGA Investments – Grupo A&G Banca Privada).

Momento de la mesa redonda / La Opinión

El debate abordó la sostenibilidad, la innovación y la colaboración como palancas de transformación, pero también lanzó mensajes muy claros al analizar por qué el gran capital internacional todavía no apuesta a lo grande por la Costa del Sol: los ponentes advirtieron que, sin tren litoral hasta Marbella y más allá, mejores carreteras y movilidad metropolitana, será difícil dar el salto; que muchos fondos frenan su entrada por la inseguridad en plazos, con planes generales de hace 20 años, licencias eternas y trámites urbanísticos imprevisibles; y que, aunque Málaga atrae compradores extranjeros de vivienda, no termina de captar tanto capital empresarial por la falta de infraestructuras potentes y de una estrategia metropolitana clara.

El sector reclamó seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para que los grandes inversores no perciban España como un destino de riesgo político y burocrático, y subrayó que, sin industrialización de la construcción y una financiación adaptada, es difícil escalar proyectos del tamaño que exigen los fondos. La conclusión común fue nítida: Málaga tiene marca y potencial, pero el capital internacional exige infraestructuras, certezas y decisiones políticas valientes antes de dar el siguiente paso.

Uppery Club: el espacio donde nació la idea

El evento tuvo lugar en Uppery Club, un espacio empresarial de referencia en la ciudad que ha sido clave en la gestación del Málaga HUB Real Estate.

En palabras de los organizadores, “Uppery Club ha sido más que un punto de encuentro: ha sido el catalizador de ideas, la inspiración y el lugar donde empresarios del sector nos hemos encontrado para dar forma a este proyecto colectivo.”

La colaboración con el club simboliza la esencia del HUB: crear espacios donde surjan sinergias reales, ideas transformadoras y proyectos con propósito.

El evento tuvo lugar en Uppery Club, un espacio empresarial de referencia en la ciudad / La Opinión

Una comunidad en crecimiento

El HUB Málaga Real Estate está integrado por más de una veintena de profesionales y empresas vinculadas al ámbito de la promoción, inversión, arquitectura, interiorismo, construcción, consultoría, intermediación, seguros, abogacía, servicios inmobiliarios, entre otras.

Entre sus integrantes se encuentran empresas consolidadas y nuevos proyectos que comparten la visión de una Málaga más profesional, colaborativa y sostenible.

El evento sirvió también para dar la bienvenida a los nuevos socios y reforzar el compromiso del HUB con la transparencia, la formación continua y la generación de valor para la ciudad.

Mirando al futuro

Con este primer encuentro, el Málaga HUB Real Estate marca el inicio de una nueva etapa de colaboración entre los actores del sector.

Durante los próximos meses, la asociación impulsará nuevas iniciativas formativas, proyectos de innovación y mesas de trabajo que fortalezcan la competitividad del ecosistema inmobiliario malagueño.