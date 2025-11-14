Juanma Moreno: "He tenido tres hijos, he plantado cientos de árboles y he escrito un libro"

En la recta final de un viernes lluvioso, de fecha tan señalada como la de aquel 14 de noviembre que sufrió la gran inundacion de 1989, Juanma Moreno se sometió en Málaga a uno de sus vigentes trances literarios. En el salón de actos de Unicaja Banco de la avenida de Andalucía, Moreno hizo la parada estipulada de la 'gira literaria' a la que le está dando bombo en su convulso otoño. Después de hacer lo propio en Sevilla o Granada y de firmar ejemplares en el reciente Congreso Regional del PP, presentó su 'Manual de Convivencia' (Editorial Espasa') en la capital malagueña. Y, con las mismas, presumió de la cuadratura del circulo que sugiere cierta frase hecha: "He tenido tres hijos, he plantado cientos de árboles -en actos institucionales y en el "terrenito" que tenemos Cártama- y tenía interés en escribir un libro". Y, sobre la mesa en la que hablaba o en la que luego firmó libros, tenía la prueba de que lo ha escrito con la ayuda de sus editores, a la que hizo en más de una ocasión referencia.

El acto fue moderado por la periodista Carmen Millán, que iba deslizando las preguntas que propiciaron una conversación entre Moreno y la karateca malagueña -campeona del mundo- María Torres. Incluso, durante el dueto se destapó la confesión 'deportiva' del presidente andaluz: "Yo no he hecho karate pero sí hice judo, he practicado varios deportes y en ninguno he sido un crack".

Moreno, durante la presentación de su libro 'Manual de convivencia / Álex Zea

Chistes y golpes

La intervención de Moreno alternó los momentos más distendidos -incluidos los chistes de argentino que le contó el Papá Francisco- con otros en los que le tocó ponerse serio. La presencia de Torres puso en bandeja que se empezara hablando de los golpes que se reciben en la vida pública. De esos "muchos agravios o descalificaciones que llegan a tu ámbito personal", según Moreno. Además, el presidente se refirió a "mentoras que llevan a desgarrarse". "Te hacen daño y también te hacen más fuerte, te meten dentro de una coraza", algo que, en opinión de Moreno, "no es bueno".

También en juego los "caminos difíciles" que se atribuyeron ambos. Moreno empezó por su difícil aterrizaje en el liderazgo andaluz del PP: "Cuando llego a Andalucía en 2014, no habia muchas esperanzas puestas en mí. En el propio entorno de mi formación se decía que era técnicamente imposible dar un vuelco a una hegemonía como la del PSOE". Incluso, añadió que compañeros de partido o en medios de comunicación de los que esperaba cierta cercanía se dirigieron a él con desprecio. En ese punto, recordó el 'Moreno Nocilla' del inolvidable Antonio Burgos, aunque luego trabaron una relación de amistad, según expuso Moreno.

Hablaban de caminos difíciles y María Torres vio parecido al suyo porque siempre le tocó pelear "con gente mucho más alta" que ella y por eso lidiaba con comentarios negativos a su alrededor.

Una foto del libro 'Manual de convivencia / Álex Zea

'Norte y sur'

En pasajes más personales, Moreno se expresó en estos términos: "El vínculo que uno tiene con lo que uno es es tu familia, mi familia es mi norte y mi sur", añadió destacando la presencia en la velada de su madre, al igual que hizo en la clausura del reciente cónclave hispalense.

Además, sumó a esa brújula de referencia sus amigos, su vida más personal y su entorno natural. Y, de hecho, usó está mención para expresar su deseo de incorporarse "a lo que estaba haciendo antes" cuando termine su etapa actual. Y lo justificó asegurando Ha visto "cambios bruscos emocionales" en otros políticos al retirarse.

A su vez, Moreno destacó que uno de los motivos que le han llevado a publicar es el hecho de difundir lo que hay detrás de la política: "Cuando uno está subido en el púlpito de la política, mucha gente no sabe todo el sacrificio y los sinsabores que hay detrás". Reiteró que queria contar lo que no se sabe y también mostrar su visión de la sociedad actual. De la que le duele especialmente, según subrayó, la polarizacion: "Me preocupa el día en el que no inviten a un niño a un cumpleaños porque es del otro bando", enfatizó.

Además, habló de errores en momentos en los que la gestión de su Gobierno andaluz tiene alguno de bastante calibre sobre la mesa: "En la vida y la política, nos equivocamos todos. No conozco a nadie que sea infalible. Hay que tomar conciencia de que se ha cometido el error, corregirlo y pedir disculpas si es necesario. Empecinarse en el error es lo peor".

Moreno saluda a los asistentes a su presentación a su llegada / Álex Zea

Ambiente previo

La llegada de Juanma Moreno a la presentación de su libro, se vio acompañada de un contraste que mostró el complejo momento político, cercano a unas elecciones andaluzas e impregnado por la crisis abierta en la sanidad pública andaluza tras el fallo en los cribados del cáncer de mama.

A su llegada, se encontró en el exterior con la presencia de un grupo de manifestantes, que rondaba la decena de personas y protestaba con un megáfono contra las políticas sanitarias de la Junta. Tambien desplegaron una pancarta que pedía salvar los árboles situados cerca del Hospital Civil, donde está previsto el Tercer Hospital.

Y, en cuanto cruzó la puerta, Moreno se encontró con representantes de la sociedad malagueña y numerosos compañeros del PP de Málaga. Entre ellos, estaban desde el alcalde Paco de la Torre o la presidenta provincial y delegada de la Junta, Patricia Navarro, a la consejera portavoz de la Junta, Carolina España, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, o el exdirigente popular Joaquín Ramírez. Incluso, se hicieron ver populares malagueños que están de actualidad a nivel interno como Raúl Jiménez, la última incorporación de esta provincia al núcleo duro del PP andaluz y que fue de los primeros en llegar. De todos ellos, el que acaparó los elogios de Moreno por su gestión en la capital malagueña fue De la Torre: "Es mejor que los problemas vengan por el éxito que por los fracasos. Málaga es una ciudad que ha crecido tanto, es una ciudad muy de moda, y todo ese crecimiento hace que se vaya por detrás de las necesidades de la ciudad". Igualmente, hubo guiños para regidores vecinos a la ciudad como Francisco Salado (Rincón de la Victoria) y Margarita del Cid (Torremolinos).

Además, entre el público se escucharon algunos comentarios que se remontaban a su etapa como estudiante de instituto en la 'Uni' malagueña. "Yo llegué allí algún curso más tarde que él pero vivimos lo mismo", se oía decir en uno de los corrillos generados en el patio de butacas.