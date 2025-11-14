Málaga se convierte este fin de semana en punto de encuentro para los fans de Pokémon Go

Los fans de Pokémon GO en Málaga tienen una cita ineludible este fin de semana. Larios Centro se transformará en un auténtico punto de encuentro para los Entrenadores Pokémon, ofreciendo actividades exclusivas y sorpresas y reuniendo a centenares de pokemaniacos de todas las generaciones.

Una actividad en la que el centro comercial se une de nuevo a Pokémon GO para celebrar el evento Área Silvestre de Pokémon GO: Global 2025.

Durante los días 15 y 16 de noviembre, los jugadores podrán descubrir nuevas Poképaradas, Gimnasios y Nodos energéticos adicionales repartidos por todo Larios Centro, convirtiendo cada rincón del espacio en una experiencia interactiva dentro del universo Pokémon. Además, en los puntos de información del centro se repartirán viseras de Eevee -el Pokémon de tipo normal más versátil de la primera generación-.

El evento ‘Área Silvestre de Pokémon GO: Global’ ofrece una oportunidad única para explorar, atrapar Pokémon y conectar con otros Entrenadores en el mundo real, fomentando el juego en comunidad.

Con esta iniciativa, Larios Centro refuerza su compromiso con el ocio innovador y el entretenimiento en Málaga, consolidándose como un lugar de referencia para los pokemaniacos de todas las generaciones.

Cartas y más

Asimismo, Larios Centro alberga el único FNAC de la capital malagueña, el cual ofrece un extenso abanico de productos relacionados con Pokémon, donde los fans pueden acercarse y descubrirlos.

Además, Larios Centro cuenta con una máquina de vending de cartas coleccionables del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, donde los fanáticos pueden hacerse con ellas.