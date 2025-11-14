Dejan el libertad al conductor que se fugó tras el accidente mortal de Coín y dio positivo cannabis

El joven que fue detenido tras darse a la fuga tras el accidente de Coín en el que murió un motorista de 18 años y dar positivo en THC quedó el martes en libertad tras declarar en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 del municipio malagueño. Así lo han confirmado este viernes fuentes judiciales, que han añadido que se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y conducir bajo la influencia de cannabis. La libertad, añaden las fuentes, está condicionada a la obligación de comparecer los días 1 y 15 en sede judicial. Al investigado, procedente de un país de la Unión Europea, también se le ha retirado el pasaporte y se le ha prohibido salir del territorio nacional. La causa será instruida en el Tribunal de Instancia número 1, que es el que se encontraba de guardia en el momento de ocurrir el accidente.

El accidente se produjo sobre las 17.30 horas a la altura del kilómetro 12 de la A-355. Varias llamadas a Emergencias 112 alertaron de una colisión múltiple entre cuatro vehículos, tres turismos y una motocicleta, y que el conductor de esta última estaba gravemente herido. El centro coordinador movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos y a los sanitarios, que sólo pudieron certificar la muerte del motorista, un joven natural de Monda de 18 años. Otras tres personas, dos mujeres y un hombre, resultaron heridas leves y no requirieron traslado hospitalario.

Fuga y positivo

Sin embargo, el conductor que presuntamente provocó el accidente se marchó del lugar, aunque fue localizado y detenido poco después. El joven, de 23 años, fue sometido inmediatamente a un test de alcohol y drogas y la prueba indiciaria dio positivo en THC, tal y como adelantó este diario.