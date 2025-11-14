Málaga acoge la primera edición de ‘Aquí hay talento Andalucía’, la nueva apuesta para impulsar el emprendimiento en la región

El Salón de Actos del Museo de Málaga acoge las jornadas ‘Aquí hay talento Andalucía’, una iniciativa impulsada por Trivu y la Junta de Andalucía que nace con el propósito de convertir a la comunidad en el mejor ecosistema posible para el talento.

Su primera edición aspira a consolidarse como el gran 'Davos del talento' en la región, un punto de encuentro destinado a activar, conectar y poner en valor el potencial de las personas y organizaciones que impulsan la mejor versión de Andalucía.

Durante el acto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacó la importancia de esta propuesta en la estrategia de impulso al talento andaluz: “Andalucía, gracias a esta generación, ha entendido que es posible competir y ganar”, afirmó el presidente.

Moreno subrayó que “Andalucía es la comunidad autónoma con más empresas de España y el 80% de las nuevas empresas que se registraron el año pasado eran andaluzas”, y recordó que “en estos siete años hemos exportado más de 200 millones de euros”. También puso en valor la celebración de esta iniciativa en la capital malagueña: “Málaga es sinónimo de avance”.

El presidente definió la cita como un espacio imprescindible para impulsar la creatividad y la innovación: “Esta cita ineludible da lo mejor de nuestra tierra y tributa a un ambicioso proyecto”.

El éxito en datos

El presidente señaló que el crecimiento del talento andaluz es especialmente visible en sectores vinculados a la ciencia y la tecnología: “En los últimos seis años han aumentado un 33% los emprendedores relacionados con la investigación, la ciencia, la tecnología o el desarrollo” y añadió que “Andalucía lidera el ranking nacional en número de startups reconocidas por su impacto”.

También quiso destacar el dinamismo cultural y académico de la región. Recordó que “el año pasado más de 5.500 andaluces crearon obras literarias, científicas, musicales o programas informativos” y que “solo el curso pasado, los alumnos de Bachillerato en Andalucía consiguieron más de 300.000 matrículas de honor. Tenemos talento, instrumentos y capacidad", sostuvo.

Moreno también defendió la necesidad de seguir promoviendo el conocimiento y el retorno del talento: “Tenemos un talento descomunal en nuestra tierra, y hay que promover ese talento, pero también es fundamental que retorne con su capacidad a esta tierra”, e insistió en que “debemos fomentar la innovación y la investigación” para garantizar el progreso.

La iniciativa, impulsada por Trivu en colaboración con la Junta de Andalucía, busca movilizar a los principales líderes y referentes empresariales, institucionales, educativos, sociales y culturales de la región, reforzando así su compromiso con el desarrollo del talento y la innovación.

“Animo a que todo este talento, desde el sur de Europa y de España, lo alineemos para transformar nuestra tierra en bienestar y futuro. Nuestro objetivo común es trabajar por la mejor Andalucía posible, que haga de una España mejor”, añade el presidente.