La campaña 'Una Pila de Razones', que arranca en Málaga, llegará a más de 240 municipios andaluces

La campaña 'Una Pila de Razones' ha sido presentada este viernes en Málaga con el objetivo de concienciar hasta el próximo 22 de abril a toda la ciudadanía andaluza sobre la importancia del reciclaje de los Residuos de Pilas y Acumuladores (RPA).

En su segunda edición, la iniciativa, que contará con rutas en las ocho provincias andaluzas, llegará a más de 240 municipios incluyendo todas las localidades firmantes del Convenio Marco sobre el reciclaje de Residuos de Pilas y Acumuladores. Esto supondrá un alcance de 7,1 millones de personas, el 83,23% de la población andaluza.

'Una Pila de Razones' está promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap) que operan en la comunidad autónoma, Ecolec, Ecopilas y ERP.

La presentación se ha llevado a cabo en el evento celebrado en MUCAC Málaga y ha contado con la presencia de Teresa Porras, concejala delegada del Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, ciudad integrada en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); José Antonio Víquez Ruiz, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Málaga; y Laura Alonso, directora general de European Recycling Platform, en representación de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap).

La campaña, que también estará presente en las nueve universidades públicas andaluzas a través de visitas en sus campus universitarios, llevará a cabo 450 acciones de streetmarketing para dar a conocer las ventajas medioambientales, sociales y económicas de la correcta gestión de este tipo de residuos. Para apoyar este trabajo a pie de calle en muchas localidades andaluzas, la campaña irá apoyada por un intenso plan de medios a nivel regional con presencia en radio, televisión, digital, redes sociales y publicidad exterior.

Arranque de la campaña

Teresa Porras ha subrayado que "esta iniciativa llega a nuestra ciudad con un objetivo muy claro: recordarnos que cada pequeño gesto cuenta para cuidar nuestro entorno. Desde el Ayuntamiento de Málaga seguimos comprometidos con la sostenibilidad y con la educación ambiental, colaborando activamente en campañas como ésta que acercan la información y las herramientas necesarias para que la ciudadanía pueda actuar".

Por su parte, José Antonio Víquez, ha señalado que para la Junta de Andalucía es "fundamental participar en campañas que impulsen la concienciación ciudadana". Según ha explicado, reciclar pilas y baterías "fomenta la economía circular y permite reutilizar recursos finitos como metales y minerales".

Y Laura Alonso ha resaltado la necesidad de "concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de gestionar correctamente las pilas y acumuladores, porque contienen componentes altamente contaminantes para el medio ambiente y la salud humana". "Un gesto tan sencillo como tirar una pila en su contenedor adecuado tiene un impacto relevante y está al alcance de cualquiera", ha subrayado, apostando por integrar este hábito en la vida cotidiana.

Ventajas del reciclaje

La campaña que se mostrará activa en redes sociales a través del hashtag #UnaPiladeRazones, incidirá en la importancia de reciclar los residuos de pilas y acumuladores (RPA) separadamente como de sus derechos como consumidores, así como de prevenir la generación de este tipo de residuos facilitando su recogida selectiva y su correcto tratamiento para el reciclaje.

Otro de los objetivos de 'Una Pila de Razones' será incrementar el conocimiento del Convenio Marco entre las Entidades Locales y ayuntamientos y su personal, trasladando a estos que es una herramienta que ayuda tanto a las propias entidades locales como a la ciudadanía a cumplir sus responsabilidades en cuanto a la gestión de este tipo de residuos.

Visitas a municipios y universidades

Los informadores ambientales estarán presentes en 240 municipios informando a sus habitantes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. De esta forma se instalarán puntos informativos para informar y animar a los ciudadanos a reciclar sus residuos de pilas y acumuladores. Para facilitar el reciclaje de estos residuos se repartirán durante la campaña más de 63.000 recopiladores.

Además, entre sus objetivos también se encuentra alcanzar al público joven y de esta manera la campaña estará presente en los campus de las nueve universidades públicas andaluzas con un total de 27 acciones dirigidas exclusivamente al público universitario.

Recicla tus pilas Andalucía

Recicla tus pilas Andalucía' tiene por objeto impulsar el reciclaje de pilas y acumuladores en nuestra comunidad autónoma. Está impulsado por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap) que operan en la comunidad autónoma y que son Ecolec, Ecopilas y ERP España.

El objetivo de 'Recicla tus pilas Andalucía' es concienciar sobre la importancia de la correcta gestión de RPA (residuos de pilas y acumuladores) para la sociedad. A través de la normativa vigente se busca prevenir la generación de RPA, facilitar su recogida selectiva y su correcto tratamiento y reciclaje, con la finalidad de reducir al mínimo su peligrosidad y de evitar la eliminación de las pilas, acumuladores y baterías usados en el flujo de residuos urbanos no seleccionados, así como minorizar la peligrosidad de sus componentes e incrementar la recogida selectiva y respetuosa con el medio ambiente.