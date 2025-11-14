Málaga se vuelca en la despedida a Fosforito en San Pablo

Los malagueños han despedido al insigne y ampliamente reconocido cantaor flamenco Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', fallecido el jueves, y lo han hecho tanto en la capilla ardiente como en la misa funeral celebrada en la tarde de este viernes en la iglesia de San Pablo, sede canónica de la Cofradía del Cautivo, de la que el artista era hermano.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y otros concejales de la Corporación municipal han asistido al funeral en este templo del barrio de La Trinidad, que ha acogido también al numerosísimo público que a pesar de la lluvia han querido dar el último y emotivo adiós a esta ilustre figura del flamenco.

La ciudadanía de Málaga se ha volcado en la despedida al gran cantaor, Hijo Adoptivo y Medalla de la Ciudad e Hijo Adoptivo de la Provincia, cuya capilla ardiente ha permanecido en el Salón de Espejos del Ayuntamiento durante la tarde de este pasado jueves y la mañana de este viernes, por donde han pasado numerosas autoridades, personalidades, artistas del mundo del flamenco y vecinos.

Capilla ardiente del cantor de flamenco Fosforito / ÁlexZea

Dado el origen de 'Fosforito', malagueño de adopción pero nacido en la localidad cordobesa de Puente Genil, por la Casona del Parque malagueña han pasado, entre otros, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el alcalde de la capital cordobesa y actual presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, José María Bellido.

Antonio Fernández Díaz 'Fosforito' falleció este pasado jueves 13 de noviembre en el Hospital Regional de Málaga. A raíz de la muerte de quien obtuvo la Llave de Oro del Cante Flamenco, el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol decretó dos días de luto oficial y la bandera en la sede consistorial han ondeado a media asta en señal de duelo.