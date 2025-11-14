El nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Clínico de Málaga abre por fin sus puertas

El Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Clínico de Málaga abre finalmente sus puertas, casi un año después de que concluyeran las obras. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este viernes estas nuevas instalaciones que triplican su espacio anterior y entrarán en funcionamiento el próximo lunes 17 de noviembre.

De manera que, todos aquellos pacientes oncológicos que tengan cita la semana que viene serán ya atendidos, a partir de las 8.00 horas de la mañana, en este nuevo espacio, que ha permitido duplicar los sillones y consultas. La puesta en marcha de este nuevo Hospital de Día era una de las más esperadas en la provincia, especialmente por pacientes, familiares y profesionales sanitarios, que desde enero de 2025 han estado reclamando su apertura.

“Es una infraestructura con la que damos un paso muy importante en la mejora de la atención de pacientes con patología oncológica”, ha afirmado el presidente de la Junta, que ha señalado que estas nuevas instalaciones suponen también un “avance estratégico” en la calidad asistencial, humanización y eficiencia del servicio.

“Nos habría gustado abrirlo antes”, ha reconocido Moreno, que ha recordado que han tenido que ir superando distintas “trabas” de carácter administrativo. “En todo caso, agradezco la paciencia de todos los que han participado para que podamos ponerlo en marcha con todas sus garantías y con todas sus calidades”, ha subrayado. Las obras finalizaron a principios de enero de este año, pero hasta día de hoy ha permanecido cerrado debido a la falta de equipamiento mobiliario.

Juanma Moreno inaugura el nuevo Hospital de Día Oncohematologico del Clínico / Álex Zea

Cinco millones de euros

En total, las obras de reforma y ampliación han supuesto una inversión de cinco millones de euros, que han sido financiados por la Junta de Andalucía y Fondos Europeos. Este nuevo edificio, donde los pacientes de cáncer recibirán sus tratamientos, triplica la capacidad del antiguo centro de día, lo que permitido duplicar los sillones para tratamiento, que pasan de 15 a 31.

También se incrementa el número de consultas de oncología que pasan de siete a 16 y las de Hematología, que aumentan a ocho, frente a las tres que había antes. Además, hay 12 puestos para camas de tratamiento, cuatro boxes en aislamiento independiente y un servicio de Farmacia propio para la preparación, dispensación y distribución segura de tratamientos.

Espacio humanizado

Uno de los grandes pilares de este nuevo Hospital de Día es la humanización con la que ha sido concebido, como han destacado tanto el presidente de la Junta como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha acudido también a la inauguración. “Se le ha dado un mobiliario espléndido, que impacta muy positivamente”, ha apuntado el alcalde, que ha puesto en valor también la luminosidad y la amplitud de este nuevo espacio. “Hoy es un día importante”, ha recalcado.

El acto de inauguración ha contado también con la presencia de consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; el delegado de Salud Carlos Bautista, el gerente del Clínico; Jesús Fernández, y el jefe del Servicio de Oncología Médica del hospital, Emilio Alba, entre otras autoridades, asociaciones y voluntarios.

“Como pueden observar, toda la obra se ha concebido conforme a los principios de ese Plan de Humanización del sistema público que estamos desarrollando. Lo que se traduce en entornos que cada vez son más amables y accesibles”, ha explicado el presidente de la Junta.

Ha puesto de ejemplo las consultas, que, en lugar de tener la disposición habitual de sentar al médico tras el escritorio en el que va tomando nota de lo que dice el paciente, se han colocado sillones bajos “donde están todos al mismo nivel”. Además, gracias a un sistema informático dotado de Inteligencia Artificial, la conversación se transcribe de manera automática, por lo que el profesional puede sentarse a hablar con el paciente y los familiares. “Estas cosas, que son detalles muy simples, significa la humanización”, ha subrayado el presidente de la Junta, que ha compartido que él mismo perdió a su padre por cáncer en este hospital.

Salto cualitativo

Moreno ha querido felicitar también públicamente a todo el equipo del Clínico y, en concreto, al doctor Alba, que abandona su puesto tras casi 30 años al servicio de los pacientes. “Eres un referente en la investigación y el tratamiento oncológico y una eminencia y un orgullo también para Andalucía y para Málaga”.

El presidente ha destacado el “salto cualitativo” en la capacidad asistencial y de la atención que supone este nuevo Hospital de Día, que permitirá reducir los tiempos de espera, reforzará la coordinación entre los servicios oncología, hematología y farmacia hospitalaria, “consolidando el Virgen de la Victoria como un centro de referencia de la atención oncohematológica integral”.

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, Viveros Guzmán y Metro Málaga han colaborado también en la inauguración de este nuevo centro, gracias a las donaciones que han realizado de equipamiento mobiliario.

Un equipo PET/Resonancia

“En 2026 seguiremos mejorando el sistema sanitario”, ha asegurado Moreno, que ha recordado que la sanidad malagueña ha estado “muy castigada” durante décadas y que desde 2019 se han propuesto “corregir esta situación”. En este sentido, ha recordado que Sanidad es la partida con mayor magnitud en las cuentas públicas de Andalucía para 2026, con más de 16.000 millones, lo que supone un tercio del Presupuesto total de la Junta de Andalucía.

El presidente ha aprovechado el acto para anunciar que se instalará por primera vez en Andalucía una máquina PET/Resonancia, una de las “herramientas más avanzadas y prometedoras” en el diagnóstico temprano del cáncer. Actualmente, solo existen cuatro en todo el país (dos en Barcelona, uno en Madrid y otro en Valencia) y Andalucía sumará el quinto de España, que según Moreno, marcará un “punto de inflexión” tanto en la investigación como en la asistencia oncológica. Esta nueva herramienta estará a disposición de hospitales universitarios, como el Clínico, para "extraerle su máximo potencial".

Asimismo, ha recordado que “a principios del año que viene”, si todo va bien, se pondrá la primera piedra del tercer hospital de Málaga, que será la mayor obra civil realizada en Andalucía y se convertirá en el hospital más grande de la comunidad.