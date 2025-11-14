El nuevo referente del lujo mediterráneo está en Estepona

La Nueva Milla de Oro de Estepona se ha consolidado como una de las zonas más exclusivas y sostenibles del litoral malagueño. Su ubicación estratégica, entre Marbella y el centro de Estepona, permite disfrutar de la tranquilidad de un entorno residencial sin renunciar a la cercanía de los principales destinos turísticos del sur de España. En este enclave privilegiado se sitúa Balcón del Mediterráneo, una promoción comercializada por GILMAR que redefine el concepto de vivienda frente al mar.

El proyecto ofrece amplios apartamentos de tres, cuatro y cinco dormitorios, con superficies de entre 200 y 300 metros cuadrados, dos plazas de garaje y trastero. Su diseño arquitectónico, de líneas contemporáneas y grandes ventanales, aprovecha al máximo la luz natural y las vistas al Mediterráneo. Las amplias terrazas prolongan el espacio interior hacia el exterior, en perfecta sintonía con el estilo de vida abierto y luminoso que caracteriza a la Costa del Sol.

El conjunto residencial destaca por sus zonas comunes de alto nivel, concebidas para fomentar el bienestar y la comodidad. Cuenta con piscina panorámica, spa con sauna, gimnasio, sala de yoga, cabina de masajes, espacios de coworking y un simulador de golf. Todo ello convierte el complejo en un entorno autosuficiente y exclusivo. A su alrededor, los residentes disfrutan de algunos de los campos de golf más reconocidos —Los Flamingos, El Paraíso o La Resina— y de una oferta gastronómica y cultural en constante expansión.

Según Setareh Mohregi, directora del Departamento Internacional de GILMAR, este desarrollo refleja la evolución del comprador internacional: “Ya no busca solo una vivienda vacacional, sino un hogar que le permita disfrutar todo el año del estilo de vida mediterráneo”. Aunque el cliente extranjero sigue liderando la demanda —británicos, alemanes y nórdicos representan más del 30 % de las compraventas en Málaga, según el Colegio de Registradores—, el comprador nacional también muestra un interés creciente.

La transformación urbana de Estepona, su oferta de servicios y su equilibrio entre modernidad y autenticidad mediterránea la han convertido en una alternativa real a Marbella. En este contexto, Balcón del Mediterráneo simboliza una nueva forma de entender el lujo: más consciente, sostenible y ligado al bienestar. Porque hoy, en la Costa del Sol, el verdadero privilegio no se mide solo en metros cuadrados, sino en la calidad de vida que ofrece cada hogar.