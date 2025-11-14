Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo

Un queso de cabra curado de Málaga ha sido elegido entre los 51 mejores quesos de mundo tras competir con 5.200 productos de este tipo en los Premios Mundiales del Queso ('World Cheese Awards 2025', en inglés), mayor certamen mundial del queso, celebrado en Berna (Suiza).

La cooperativa Agammasur, formada por más de 300 ganaderos de caprino del sur de España y con sede en Colmenar, ha informado de que ha obtenido seis galardones en esos premios y que el reconocimiento más destacado ha sido el 'Super Oro' para el queso curado emborrizado Montes de Málaga.

En esta edición, una de las más competitivas de la historia del concurso, se han presentado más de 5.200 quesos procedentes de 46 países, evaluados por un jurado internacional compuesto por maestros queseros, expertos gastronómicos, catadores y profesionales del sector.

Quesos El Pinsapo de Agammasur / L.O.

Los otros quesos galardonados con el 'Oro' el semicurado El Pinsapo, con la 'Plata' el semicurado al Vino Pedro Ximénez El Pinsapo y el semicurado Montes de Málaga y con el 'Bronce' el Gran Reserva El Pinsapo y el Reserva Natural Montes de Málaga.

Estos éxitos llegan apenas una semana después de que la marca 'Montes de Málaga' recibiera dos premios en la VII Edición de los Premios a los Mejores Quesos de Cabra de la Provincia de Málaga, organizados por la marca promocional 'Sabor a Málaga'.

En este otro certamen fueron distinguidos como mejor queso semicurado de cabra el semicurado Montes de Málaga y como mejor queso curado elaborado con leche cruda el Reserva Natural al Pimentón Montes de Málaga, en una convocatoria que reunió a 11 queserías y 61 quesos de la provincia.