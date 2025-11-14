Si quieres que te toque la Lotería, tienes que comprar los décimos de esta administración de Málaga
Tras las obras de reforma, la administración del Puerto de la Torre ya ha abierto sus puertas y está lista para otorgar muchos premios en ventanilla y a través de la web
La suerte se respira con más fuerza que nunca en el Puerto de la Torre. La histórica Administración de Lotería del Puerto de la Torre luce una imagen completamente renovada tras una reforma que ha devuelto la ilusión, la luz y la comodidad tanto a los clientes de siempre como a quienes llegan por primera vez a comprar sus décimos de lotería.
El nuevo espacio es más moderno, acogedor y funcional. “Queríamos que venir a por la suerte fuera una experiencia más cómoda, rápida y agradable”, nos cuentan desde el equipo de la administración. El resultado es un local completamente actualizado, con una atención más ágil y un ambiente que invita a soñar con los grandes premios.
También en web
Pero las novedades no terminan ahí. Además de su nueva imagen, la administración da el salto al mundo digital con su nueva web y aplicación móvil, desde donde es posible comprar décimos, participar en todos los sorteos, consultar resultados y recibir premios sin moverse de casa. Una forma moderna y segura de seguir jugando tus sorteos favoritos y dar una oportunidad a la suerte.
Pero lo más importante de una administración de lotería no es lo que se ve por fuera sino la ilusión con la que se gestiona y aquí lo tienen claro: “ Este año vamos a por El Gordo de Navidad”. La ilusión por repartir el premio más esperado del año está más viva que nunca, y la administración ya está repartiendo suerte con los décimos del sorteo más mágico.
Así que ya lo sabes: tanto si prefieres visitar su nueva administración como si te resulta más cómodo jugar online, la Administración de Lotería del Puerto De la Torre te espera con toda la ilusión del mundo…
Porque este año, ¡El Gordo puede caer aquí!
Para más información
Dirección: C/ Lope de Rueda, 41. 29190 Málaga
Web: www.loteriapuertodelatorre.es
Tfnos: 952 43 81 12 y 629 95 97 99 (whatsapp)
Ubicación:
