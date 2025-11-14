RUTAS
La ruta de senderismo más otoñal de Málaga que recorre bosques y ríos a través de puentes de madera y cuevas
Este recorrido circular cuenta con las mejores vistas de la sierra desde su banco gigantesco
Pasarelas de madera, cuevas inexploradas, naturaleza en estado puro y un banco gigante con las mejores vistas. Estas son algunas de las maravillas que ofrece una de las rutas senderistas de la provincia de Málaga perfecta para recorrer este otoño y contemplar del cambio de color de su bosque.
Así, los amantes de la vida natural pueden disfrutar de un entorno singular en el municipio malagueño de Arriate a través de su Sendero Arroyo de la Ventilla, una ruta circular de unos 4 kilómetros de longitud y dificultad moderada ideal para realizar en familia.
Este camino que comienza en el propio pueblo de Arriate, junto a su recinto ferial, y discurre en gran parte de su recorrido junto al Arroyo de la Ventilla, permite al visitando discurrir por un sendero repleto de aguas cristalinas y bosques de olmos, sauces, chopos, fresnos y nogales.
Un mirador en Málaga con vistas a la Garganta del Arroyo de la Ventilla
Además, este sendero que apenas cuenta con desnivel, lo que facilita que cualquier persona pueda recorrerlo, ofrece a sus caminantes la visita a enclaves como la Fuente de los Cañolillos, la Garganta del Arroyo de la Ventilla y la Fuente de la Tejilla, que recibe su nombre porque el agua emana a través de una teja árabe desde lo más profundo de la tierra, así como innumerables puentes de madera que dejan una estampa única del lugar.
Un recorrido que pasa por un hermoso mirador donde se divisa casi toda la Garganta del Arroyo de la Ventilla y la amplia presencia de aves en la zona; además de la Cueva del Vigía, uno de los puntos más emblemáticos y característicos del recorrido.
Molinos, fuentes y puentes en este sendero otoñal de Málaga
A esto se suman entornos como el Molino Quemao, más conocido como Molino Verde, el Molino de la Mirla o el Molino Miramón, y gran variedad de casas, fuentes y albercas que muestran la importancia de este enclave en las civilizaciones pasadas.
Durante todo el camino, las mejores panorámicas acompañan al visitante, pero es en el gigantesco banco de madera instalado en el Arroyo de la Ventilla donde se puede contemplar su belleza salvaje en toda su magnitud. Todo ello, sumado a la belleza patrimonial, histórica y cultural de Arriate, hacen de este enclave uno perfecto para una escapada de otoño.
