La Sierra de Churriana adelgaza cuatro toneladas

El área recreativa de Churriana se encuentra a los pies de su sierra. Lo que en un mundo civilizado sería un espacio para disfrutar de un día con la familia y amigos en plena Naturaleza, lo fastidia la sempiterna minoría de ‘homínidos’, que en Málaga tienen un peso decisivo y termina marcando, con su toque primitivo, mil y un rincones de nuestra ciudad.

Los homínidos son, como saben, agrupaciones celulares con su propio carné de identidad, seguridad social y -si tienen la edad reglamentaria- con derecho al voto; pero se distinguen del resto de los mortales por su comportamiento neandertaliense.

Son los famosos ‘eslabones perdidos’, que nada tiene que ver con la genética ni la paleontología sino con un comportamiento auténticamente mastuerzo que debería ser ajeno a todo Homo sapiens.

Delbache Drone

Pero la realidad es la que es, por eso, la asociación senderista de Churriana Delbache Drone, fundada hace unos ocho años, y de la que ya hablamos en este periódico, ha retirado en sucesivas campañas cuatro toneladas de basura de la parte norte de ese área recreativa.

El presidente de Delbache Drone, Isaac Díaz, con varias bolsas de basura recogidas de la Sierra de Churriana. / Asoc. Delbache Drone

Como informa en una nota este colectivo, que preside Isaac Díaz, entre los residuos retirados abundan los plásticos, pero también -y aquí se ve claramente el toque del homínido malaguita- restos de obras, escombros varios y electrodomésticos.

En suma, hay que ser un auténtico mulo coceador -sin menospreciar a la mula Francis- para dejar semejante montaña de ‘basuraleza’ al pie de la preciosa Sierra de Churriana.

Voluntarios de Delbache Drone, incluidos menores, limpian al pie de la Sierra de Churriana. / Asoc. Delbache Drone

Por otra parte, también es esperanzador ver a tantos voluntarios pateándose el campo para recoger la porquería que dejan los demás; en especial, porque muchos de ellos son niños que alejan así la posibilidad de comportarse como ‘homínidos’ en su edad adulta.

Sin embargo, la asociación aprovecha para incidir sobre un serio problema: como falta vigilancia y las sanciones no son efectivas, los malaguitas más neandertalienses vuelven en seguida a las andadas: «A los pocos días de limpiar, ya volvemos a encontrar basura en los mismos puntos».

Por eso, aprovechan para pedir más control de la policía y, de paso, más colaboración del Ayuntamiento con colectivos como este de Churriana que, como otros de Málaga, trabajan ‘gratis et amore’ por mejorar el Medio Ambiente. La Sierra de Churriana se merece seguir perdiendo kilos y kilos de ‘basuraleza’.