'The Circular Market': el mercadillo en casa particular que llega a Málaga este fin de semana

Darle una segunda vida a los objetos, reducir el consumo y, además, ganar dinero es una filosofía cada vez más extendida en la sociedad actual. Ahora, una empresa especializada en hacerlo realidad llega a Málaga: The Circular Market, una propuesta innovadora que transforma en mercadillo casas particulares.

The Circular Market se dedica a vaciar viviendas dando una nueva vida a los objetos que sus propietarios ya no necesitan.

Su fórmula es sencilla pero efectiva: organizan mercadillos a domicilio donde se venden los artículos en desuso —desde muebles y vajillas hasta ropa o decoración—, sin que los dueños tengan que preocuparse por nada.

La empresa se encarga de todo el proceso, desde la organización hasta el vaciado final de la vivienda, fomentando así la economía circular y el aprovechamiento responsable de los recursos.

Una innovadora idea que llega a Málaga este fin de semana, los malagueños tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de The Circular Market en primera persona. La cita será en Benajarafe (Urbanización La Sirena, C/Delfines B 19, 29740 Málaga), donde una casa repleta de objetos con historia abrirá sus puertas para celebrar un mercadillo muy especial.

Fechas y horarios:

Jueves 14 de noviembre, de 10:00 a 20:00 — Acceso libre

Viernes 15 y sábado 16 de noviembre, de 11:00 a 15:00 — Acceso libre

Los visitantes podrán recorrer una vivienda llena de vajillas, cristalería, muebles y muchos otros artículos que guardan recuerdos, pero también espacio para nuevas historias. Cada objeto en venta representa la oportunidad de consumir de forma más consciente, apoyar la sostenibilidad y participar en un modelo que apuesta por la reutilización.