Ocio
'The Circular Market': el mercadillo en casa particular que llega a Málaga este fin de semana
Esta plataforma se encarga de vaciar las casas y vender los artículos en desuso —desde muebles y vajillas hasta ropa o decoración—, sin que los dueños tengan que preocuparse por nada
Darle una segunda vida a los objetos, reducir el consumo y, además, ganar dinero es una filosofía cada vez más extendida en la sociedad actual. Ahora, una empresa especializada en hacerlo realidad llega a Málaga: The Circular Market, una propuesta innovadora que transforma en mercadillo casas particulares.
The Circular Market se dedica a vaciar viviendas dando una nueva vida a los objetos que sus propietarios ya no necesitan.
Su fórmula es sencilla pero efectiva: organizan mercadillos a domicilio donde se venden los artículos en desuso —desde muebles y vajillas hasta ropa o decoración—, sin que los dueños tengan que preocuparse por nada.
La empresa se encarga de todo el proceso, desde la organización hasta el vaciado final de la vivienda, fomentando así la economía circular y el aprovechamiento responsable de los recursos.
Una innovadora idea que llega a Málaga este fin de semana, los malagueños tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de The Circular Market en primera persona. La cita será en Benajarafe (Urbanización La Sirena, C/Delfines B 19, 29740 Málaga), donde una casa repleta de objetos con historia abrirá sus puertas para celebrar un mercadillo muy especial.
Fechas y horarios:
- Jueves 14 de noviembre, de 10:00 a 20:00 — Acceso libre
- Viernes 15 y sábado 16 de noviembre, de 11:00 a 15:00 — Acceso libre
Los visitantes podrán recorrer una vivienda llena de vajillas, cristalería, muebles y muchos otros artículos que guardan recuerdos, pero también espacio para nuevas historias. Cada objeto en venta representa la oportunidad de consumir de forma más consciente, apoyar la sostenibilidad y participar en un modelo que apuesta por la reutilización.
- La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga
- Málaga estrena alumbrado esta Navidad: así lucirá la calle Larios
- Así es el parque de Málaga con una torre de 13 metros perfecta para los amantes de la aventura: tiene camas elásticas y toboganes gigantes
- El parque de Málaga con un gran barco pirata y sus propias olas, perfecto para ir en familia: con toboganes, canchas y juegos
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- La Aemet activa el aviso amarillo en Málaga por intensas lluvias
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- La conexión entre el Bulevar Adolfo Suárez y la Ronda Oeste, más en el aire que nunca