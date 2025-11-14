El aeropuerto de Málaga recibe más de 2,5 millones de pasajeros en octubre y marca un nuevo récord

El aeropuerto de Málaga ha recibido más de 2,5 millones de pasajeros (2.576.610) durante el mes de octubre registrando de este modo un nuevo récord mensual en sus instalaciones, según ha informado este viernes Aena. En lo que llevamos de año, por el recinto aeroporturario malagueño han pasado más de 23,3 millones de pasajeros (7,3% más con respecto al mismo periodo de 2024). Es la instalación que más operaciones registra de todas las de la comunidad autónoma, con diferencia.

Estos 2,5 millones de pasajeros registrado en el décimo mes de 2025 se desplazaron en 17.417 vuelos. Son cifras que arrojan incrementos del 6,1% de usuarios y del 3,9% de operaciones, un crecimiento que obedece al dinamismo que mantuvieron tanto el tráfico nacional como el foráneo, explica Aena. Esto significa que cada día pasaron por el recinto 83.116 viajeros de media, lo que hace que el aeropuerto malagueño supere un nuevo registro de pasajeros diarios.

El grueso de los pasajeros registrados se trasladó en vuelos comerciales, hasta sumar 2.572.830. De ellos, 387.570 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (+4,1% sobre octubre del año pasado), mientras que 2.185.260 optaron por conexiones con el extranjero (+6,4%).

En relación con el tráfico internacional, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Reino Unido (614.678 pasajeros), Alemania (207.809), Holanda (160.823), Francia (133.313), Italia (132.045), Irlanda (119.367) y Bélgica (97.536).

Por ritmo de crecimiento, Aena destaca como "significativa" la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con Lituania (37,9% más de viajeros), República Checa (+31%), Polonia (+26%) y Marruecos (+25,6%).

Datos acumulados

La positiva evolución del tráfico durante octubre contribuye a que el balance de los diez primeros meses del año se sitúe en máximos históricos tanto de viajeros como de operaciones. Entre enero y octubre de este año, 23.326.867 pasajeros transitaron por el aeropuerto malagueño, lo que supone un repunte del 7,3% respecto al mismo periodo de 2024.

De los 23.292.228 usuarios que viajaron en vuelos comerciales, 3.848.109 tenían origen o destino en territorio nacional (un 5,9% más que en las mismas fechas del año pasado) y 19.444.119, en el extranjero (+7,7%).

Durante el periodo tomado como referencia, la infraestructura malagueña gestionó 161.607 vuelos, de los que 159.015 fueron comerciales (+7,2%).

Aeropuertos andaluces

Los aeropuertos andaluces han recibido en octubre 3,76 millones de pasajeros. Málaga ha recibido más de 2,57 millones de pasajeros (+6,1%), seguido por el de Sevilla, con 902.617 viajeros (+7,6%), el de Granada, con 104,780 (+7,5%), el de Jerez, con 98.876 (-2,2%), el de Almería, con 70.431 viajeros (+1,2%), y el de Córdoba, con 4.810 viajeros (+619%).