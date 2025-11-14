Vuelos desviados y retrasos por fuertes rachas de viento en el Aeropuerto de Málaga

Fue una noche complicada en el Aeropuerto de Málaga. Las fuertes rachas de viento derivadas de los primeros frentes asociados a la borrasca Claudia generaron desvíos hacia el aeropuerto almeriense o demoras en las operaciones previstas a partir de las 21.00 horas. Así lo han constatado fuentes de Aena, al revisar los cambios repentinos que hubo a última hora de este jueves en el entorno de la terminal aeroportuaria malagueña. si bien es cierto que con el paso de las horas bajó la intensidad de los vientos racheados que pusieron en jaque el trabajo de pilotos y controladores aéreos en la Costa del Sol.

Alguna de las imágenes registradas en los radares aéreos este jueves. / L. O.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmaba ese escenario, con vientos de hasta 63 kilómetros por hora poco después de las nueve de la noche, así como de hasta 50 kilómetros durante las siguientes horas. Eran rachas que cambiaban de componente sur a oeste y que a lo largo de la madrugada fueron decayendo en cuanto a su intensidad.

Otra captura del escenario que se vivió en el Aeropuerto de Málaga con rachas de viento de hasta 63 kilómetros por hora. / L. O.

"No se puede descartar que haya algún pico este viernes o durante el sábado, pero no serán vientos permanentes", expresa a este periódico el director territorial de la Aemet, Jesús Riesco. La probabilidad de que se repitan el domingo será mucho más reducida, como podemos observar en cuanto al pronóstico previsto para el fin de semana. "En los próximos días se mantendrán los vientos de componente oeste y podría haber alguna tormenta, que genere rachas puntuales. No sería algo sostenido en el tiempo", añade.