Málaga empieza a agotar todas las reservas para comidas de empresa

Los restaurantes y recintos aptos para organizar eventos y comidas mediante servicio de catering empiezan en estos días a agotar hasta la última de las mesas que tenían disponible para los dos últimos fines de semana previos a las fiestas de Nochebuena y Navidad. A diferencia de otros territorios de Andalucía, o de otras comunidades autónomas, Málaga no sólo igualará la tendencia del pasado año, sino que incluso la aumentará, como señala a este periódico el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y uno de los portavoces nacionales del sector, Javier Frutos.

Un aspecto a tener en cuenta en la provincia malagueña es el de que muchos grupos organizados optan por adelantar sus banquetes a los últimos días de noviembre. Es otra de las tendencias que permite ahorrar hasta un 20% el precio final por comensal. Es un pellizco, puesto que en los últimos años los incrementos por cubierto han podido aumentar hasta un 15% respecto a lo que se pagaba en 2021.

Todas esas «buenas perspectivas» que en Málaga figuran sobre la mesa de cara a las fiestas navideñas parten también de que muchos viajeros internacionales, guiados por reclamos como los alumbrados con música en distintos puntos de la capital y en el resto de la provincia, optan por pasar parte del mes de diciembre en la Costa del Sol.

«Somos optimistas porque en estas fechas que representan la temporada alta del periodo invernal vamos como mínimo a repetir los números del pasado año», asegura el propio Frutos. «No he podido hablar en los últimos días con otros compañeros del resto de provincias andaluzas, pero lo que sí puedo decir es que el sector hostelero en Málaga mantiene la tendencia de estos últimos años, con récord de empleo dentro de nuestro segmento, como venimos repitiendo desde 2024», apostilla.

Frutos no oculta su satisfacción por el hecho de que Málaga vaya a ser este mismo mes de noviembre la capital gastronómica de los reconocidos premios de la Guía Michelin para España. Será un nuevo evento de difusión estatal que pondrá el acento en la excelencia de la Costa del Sol y el resto de la provincia, donde existen restaurantes con la máxima distinción desde hace más de una década.

Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina. Y con ellas llega la decoración artística de los escaparates, acompañados de los alumbrado con los que ayuntamientos y otras administraciones intentan revitalizar el comercio tradicional. Este viernes ya encendía su alumbrado municipal la localidad axárquica de Torrox, que desde 2024 adelanta dicha acción simbólica al resto de municipios malagueños.

Las asociaciones de consumidores inciden en que tanto el Black Friday como otras ofertas promocionales que se despliegan con anterioridad al mes de diciembre deben considerarse como una oportunidad para el ahorro.

Y es que para algunos restaurantes, las fiestas navideñas representarán cerca del 50% de la facturación total del trimestre. Serán semanas en las que se vuelva a brindar por la vida y a agotar las reservas, como ya empieza a ocurrir, porque «no se puede renunciar a compartir mesa con la familia o los compañeros de trabajo en unos días tan especiales», reconoce Frutos.