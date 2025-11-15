El mirador más alto de toda Andalucía está a dos horas de Málaga: en el corazón de Sierra Nevada y repleto de rutas de senderismo

Málaga tiene el mirador más alto de todo Andalucía a apenas dos horas de distancia, en la provincia vecina de Granada. Se trata de un enclave situado en el Parque Nacional de Sierra Nevada que conecta la provincia nazarí con Almería y que permite contemplar las vistas más impresionantes de la sierra y la costa gracias a sus 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Este enclave que domina y contempla gran parte de la geografía andaluza, como la Alpujarra granadina, las playas almerienses, el Cabo de Gata, las Sierras de Baza, Cazorla, Segura y las Villas, el altiplano del Marquesado y las cumbres de Sierra Nevada es el Puerto de La Ragua, convertido en el mirador más alto de toda la comunidad autónoma.

Estación Recreativa del Puerto de La Ragua / Mil y una rutas

Pero este enclave no solo permite unas vistas privilegiadas del entorno y una panorámica que deja sin aliento a quien la contempla, sino que además se presenta como un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza al ofrecer un sinfín de senderos, toda clase de actividades deportivas y una amplia riqueza vegetal y animal.

El mirador más alto de Andalucía, a dos horas de Málaga

De ese modo, el Puerto de la Ragua tiene en su zona alta su mayor tesoro, donde se encuentra su área recreativa formada por bancos y mesas de piedra para disfrutar de un agradable día al aire libre. A esto se suma una amplia variedad de senderos que parten de este enclave y que recorren los principales picos y montañas de Granada y Almería.

Puerto de la Ragua, el mirador más alto de Andalucía situado a dos horas de Málaga / Diputación de Granada

Asimismo, la presencia de riscos cercanos hace que este sea un lugar privilegiado para los amantes de la escalada, algo que también ocurre con los que prefieren la bici de montaña, que pueden hacer uso de sus innumerables rutas para explorar el terreno.

El mirador más alto de Andalucía, perfecto para realizar deporte al aire libre

El Puerto de la Ragua también acoge competiciones de orientación, así como toda clase de actividades al aire libre como parapente o recorrido a caballo, entre otros muchos.

Puerto de la Ragua, el mirador más alto de Andalucía situado a dos horas de Málaga / Diputación de Granada

Sin embargo, en invierno, este enclave se encuentra con una doble realidad. Por un lado, las nevadas hacen que este lugar sea perfecto para la práctica de esquí de fondo. Pero, en muchas ocasiones, el ascenso en carretera hacia el puerto se ve cortado al tráfico durante gran parte del invierno por la acumulación de nieve, sobre todo entre los meses de diciembre y marzo. Por ello, es necesario planificar con antelación cualquier trayecto hacia el entorno, para poder llegar al mirador más alto de Andalucía sin sobresaltos ni incidentes.