Salado destaca la labor de Protección Civil de Málaga en un acto de homenaje

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha subrayado este sábado la importancia de la información, la planificación y la prevención en protección civil. Salado ha intervenido en el acto que anualmente celebra la Diputación para reconocer la labor de las agrupaciones locales de Protección Civil en la provincia, en el que también se distingue a entidades y personas por su contribución en materia de prevención, seguridad, salvamento y emergencias.

El Auditorio Edgar Neville de la Diputación ha acogido este evento, que ha contado con la presencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y del subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas. También han asistido voluntarios de Protección Civil, alcaldes y concejales de la provincia, así como representantes de la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, el Consorcio Provincial de Bomberos, la Universidad de Málaga, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército.

El Auditorio Edgar Neville de la Diputación ha acogido este evento / l.o.

Salado ha incidido en la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y entidades para hacer frente, por ejemplo, a accidentes, a situaciones críticas y a los fenómenos meteorológicos extremos, que cada vez son más frecuentes e intensos, como ocurrió en las danas que sufrió la provincia en octubre y noviembre del año pasado y la de marzo de este año.

“Y hoy, especialmente, también aplaudimos públicamente la labor que desarrollan las agrupaciones locales, integradas por personas que, de manera desinteresada, intervienen en situaciones de emergencia, ayudando a quienes se encuentran en apuros y contribuyendo a salvar vidas o a paliar los efectos de accidentes o catástrofes”.

Reconocimientos

En esta ocasión, se ha reconocido el trabajo que desempeñan 11 agrupaciones locales de Protección Civil de la provincia. Son las de Alameda, Canillas de Aceituno y Casarabonela, por sus 15 años de trayectoria; Almogía, por sus 25 años; Benalmádena, Fuente de Piedra, Mijas y Torremolinos, por sus 25 años; y Antequera, Ronda y Torrox, por sus 40 años.

Igualmente, ha recibido una mención especial la agrupación local de Teba por su actuación para hacer frente a los incendios forestales que sufrió el municipio en julio y agosto. Y se ha reconocido el trabajo de Socorrismo Málaga, que presta servicios de salvamento en playas e instalaciones acuáticas y cuyos socorristas contribuyeron este verano al rescate de una familia de cinco miembros en la playa de Las Gaviotas de Fuengirola y de un bañista en la playa de La Malagueta.

Un auditorio al completo para presenciar el reconocimiento a Protección Civil. / l.o.

También se ha distinguido a la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga por su labor en la evacuación y salvaguarda de la población durante los incendios forestales acaecidos en la provincia durante este año. Y al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, “que simboliza el esfuerzo que realiza el Gobierno andaluz en prevención de incendios forestales y en la protección del patrimonio natural de nuestra comunidad”, ha enfatizado Salado.

Servicio de Protección Civil

El presidente de la Diputación de Málaga ha recalcado el trabajo que se desarrolla desde el servicio de Protección Civil de la institución provincial, dedicado a la coordinación, formación y equipamiento de las 62 agrupaciones de Protección Civil con que cuenta la provincia y que congregan a 1.500 voluntarios activos.

Durante el último año, ha desarrollado un catálogo formativo de un centenar de cursos y seminarios con la participación de 2.500 alumnos. Ha habido formación, por ejemplo, sobre acceso al voluntariado de Protección Civil, desfibrilación, socorrismo, recate de personas y patrón de navegación.

Paralelamente, desde el servicio se han redactado 17 planes de emergencias y seguridad para que los ayuntamientos de la provincia cuenten con los instrumentos y los medios adecuados para afrontar emergencias.