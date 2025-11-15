Sorteos
Segundo premio de la Lotería Nacional deja 120.000 euros en Antequera y Torremolinos
El número 24.568, premiado con 120.000 euros al décimo, se vendió en la administración 6 de Antequera y en la 66 de Torremolinos
EP
Málaga
El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 15 de noviembre, dotado con 120.000 euros al número, ha recaído en el 24.568 y ha tocado en los municipios malagueños de Antequera y Torremolinos.
En concreto, y según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este segundo premio se ha vendido en la administración seis de Antequera, ubicada en la avenida de la Legión, 5 y en la administración 66 de Torremolinos, situada en Hoyo, número 9.
Por su parte, el primer premio, de 600.000 euros al número, ha recaído en el 33.278, que se vendió en la administración 1 de Consuegra (Toledo), situada en la avenida Castilla la Mancha, 15.
