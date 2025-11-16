Málaga recupera la normalidad tras el paso de la borrasca Claudia.

La provincia de Málaga afronta este domingo una jornada sin avisos meteorológicos activos tras el paso de la borrasca Claudia, aunque marcada por la inestabilidad y por la posibilidad de chubascos localmente fuertes, que en algunos casos podrían ir acompañados de tormentas ocasionales. Estas precipitaciones se prevén especialmente durante la madrugada, cuando la atmósfera será más propicia para la formación de núcleos convectivos tanto en distintos puntos de la provincia malagueña como en la mitad sur de la provincia de Granada, donde también se espera una mayor actividad eléctrica y episodios puntualmente intensos.

A lo largo del día, los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en amplias áreas, con intervalos en los que las nubes de desarrollo vertical podrán dar lugar a nuevos chubascos. En varias zonas no se descarta que vuelvan a aparecer tormentas eléctricas, sobre todo en la franja horaria comprendida entre la madrugada y primeras horas de la mañana. La probabilidad es más alta en el litoral de Málaga y en el sector sur de la provincia granadina, donde estas precipitaciones pueden adquirir carácter localmente fuerte y dejar acumulados significativos en periodos de tiempo reducidos, manteniendo un ambiente cambiante y típicamente otoñal durante toda la jornada.

Incidencias

Por otra parte, en Andalucía se han producido más de 900 incidencias atendidas por el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, especialmente en Huelva y su cuenca minera, donde se desbordó el barranco de Santa María, en Nerva.

El servicio Emergencias 112 ha gestionado más de 900 incidencias desde el inicio de la borrasca, la mayoría de ellas en Huelva (319), Sevilla (289) y Cádiz (155) y debidas sobre todo a anegamientos de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de troncos, ramas y árboles.

Jornada complicada

Este sábado las mayores complicaciones han estado en Huelva, donde las intensas lluvias registradas desde primera hora de la tarde han provocado importantes anegamientos, sobre todo en la capital, donde en algunos momentos han llegado a registrarse 90 litros por metro cuadrado y la estación de autobuses ha tenido que desalojarse.

Además, en la provincia de Huelva se ha desbordado el barranco de Santa María, en Nerva, aunque finalmente el cauce ha conseguido encauzar las precipitaciones y los vecinos dedican este domingo a la limpieza de las calles afectadas, principalmente en el centro urbano.

En Sevilla destacó el rescate de los ocupantes de varios vehículos en el Camino de la Ermita de San Benito en Castilblanco de los Arroyos, que quedaron atrapados en una zona anegada y tuvieron que ser asistidos por los servicios operativos.