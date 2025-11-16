Espacio público
Parque de Martiricos: nueva zona deportiva y más de 200 plazas de aparcamiento
Martiricos estrena una zona deportiva con pista multideporte, se renueva el parque infantil y se habilitan 215 nuevas plazas de aparcamiento en el distrito
El Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito Palma-Palmilla, ha informado este domingo de que se encuentra inmerso en la ejecución de varias actuaciones de mejora del espacio público que incluyen la creación de una zona deportiva en el parque de Martiricos y el acondicionamiento de 215 nuevas plazas de aparcamiento en distintas áreas del distrito. El conjunto de intervenciones supone una inversión de 575.536,60 euros y forma parte del contrato municipal de conservación y mantenimiento urbano.
Práctica de deportes
Según ha informado el Consistorio en una nota, en el parque de Martiricos se está sustituyendo el suelo existente por uno de hormigón con el objetivo de habilitar una pista multideporte para la práctica de fútbol sala, baloncesto y voleibol. Paralelamente, el área de Parques y Jardines trabaja en un proyecto para renovar los elementos del parque infantil e instalar equipamientos biosaludables.
La creación de nuevas plazas de estacionamiento contempla el acondicionamiento de una parcela entre las calles Máximo Gorki y Simón Bolívar, donde se habilitará un centenar de plazas; otra entre Joaquín Gaztambide y Alejandro Pushkin, con capacidad para 50 vehículos; y una tercera entre Debussy y Jane Bowles, también con medio centenar de plazas. Además, en la avenida de Martiricos se están eliminando bordillos y alcorques vacíos para habilitar 15 estacionamientos en línea.
Acerado
El Ayuntamiento desarrolla asimismo mejoras en el acerado y accesos a viviendas en varias zonas del distrito, como la glorieta Conrad Adenauer, la avenida de Martiricos, las calles Cabriel y Alonso Cruzado, la barriada 720 Viviendas y el entorno de la pista deportiva de la calle Guadalén.
Otros trabajos en marcha incluyen el acondicionamiento del asfalto en la barriada de Las Erizas, la mejora de carriles en el camino de Vendo Miel, la renovación de barandillas en La Palma y la instalación de bolardos y bancos en la calle Arlanzón para evitar la circulación de vehículos por espacios comunitarios.
