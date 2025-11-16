«La Guía Michelin está encantada de poder volver otro año más a Málaga»

¿Cómo están siendo estas últimas semanas antes de que la capital malagueña luzca todo ese brillo que año tras año generan las estrellas de la Guía Michelin?

Lo primero que hay que decir es que la Guía Michelin está encantada de volver a Málaga, a Andalucía, en esta edición para 2026. Ha transcurrido más de una década desde que estuvimos en la ciudad de Marbella y estamos en plena recta final. Ya hemos tenido una de las etapas previas, como es el denominado Debate de la Gala, dedicado esta vez a la formación de los profesionales del sector de la gastronomía. Y estamos ultimando todos los detalles de la mano de las instituciones, la Junta de Andalucía, a través de Turismo Andaluz, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento. Estamos listos para recibir a más de 700 invitados, que serán fundamentalmente cocineros y una amplia representación de la prensa. También habrá una cuota internacional y, por supuesto, tendremos a todos nuestros partners.

Andalucía es líder en turismo nacional. Dobla a la segunda comunidad autónoma en número de visitantes desde que empezó este año. Imaginamos que no es casualidad que ustedes se sientan aquí como en casa, siendo Málaga una tierra que mima el producto y servicio, en esa tendencia del turista actual, preocupado incluso antes por dónde va a comer que en otros aspectos importantes para cualquier viajero.

La Guía Michelin tiene la suerte de tener todos los años varias candidaturas para entregar sus distinciones y presentar la nueva edición. Pero es cierto que cuenta y mucho para estar cómodos el dinamismo de la gastronomía en esta región. Y también esa masiva presencia de restaurantes. Aquí en la provincia malagueña hay 40 establecimientos destacados, de los que nueve tienen estrella y dos de ellos, incluso dos. De hecho, los responsables de esos nueve restaurantes con estrella serán precisamente los encargados de elaborar la cena que se servirá el día 25.

¿Qué porcentaje acaparan los restaurantes con estrella en la Guía Michelin a estas alturas de sus ya 125 años de trayectoria?

Son casi 300 los que tienen tal distinción de unos 1.300 en total que figuran en nuestra última edición. Son importantes esos restaurantes recomendados, que en relación a su calidad y el precio merecen la pena ser visitados por cualquier viajero. Detrás tienen una cocina de calidad de la mano de un chef que cuida muchos aspectos. Es evidente que de esto se sabe y mucho entre la gastronomía andaluza en general y en la de Málaga, en particular.

¿Cómo podemos evaluar el impacto económico que tendrá una gala como la que celebrarán el martes 25 aquí en Málaga?

Nosotros tenemos dos maneras de cuantificar esa repercusión. Hay una medida en términos mediáticos, que si atendemos a la recopilación de medios que se realiza con posterioridad a la gala, nos arrojaba en la edición celebrada en la Región de Murcia un montante de unos 30 millones de euros. Es una cifra muy relevante. Sabemos que la gala despierta entre los medios locales y nacionales, e internacionales, muchísimo interés. Asisten la mayoría de las televisiones y algunas conectan los informativos para detectar alguna novedad en pleno directo. Por otra parte, en un mundo cada vez más influenciado por las redes, el impacto de este segmento, que lo medimos con un indicador como el Earned Media Value, nos indica que hay que añadirle otros 10 millones de euros. Evidentemente hay un impacto adicional, que nosotros no medimos, basado en lo que representa para la propia ciudad recibir a invitados desde el sábado anterior a la gala, que en efecto se celebra en martes. Son muchas pernoctaciones y consumiciones en el destino, a añadir a los parámetros ya mencionados.

¿Por qué el Debate de la Gala ha girado alrededor de la formación?

Porque seguimos con una necesidad fundamental de profesionalizar a todo el conjunto de futuros talentos. Es cierto que los cocineros son los más mediáticos, como influencia de algunos programas de mucha audiencia, que han elevado su profesión. Pero hay otras profesiones, como las de camarero o jefe de sala, al igual que la gente que está en el entorno, por ejemplo el productor, que generan mucho valor económico. Hay muchas personas detrás de ese plato que muestra el chef. En la vertiente de los productores, afortunadamente tenemos a instituciones como Sabor a Málaga, que dan brillo a una materia prima que es fundamental para el éxito de cualquier restaurante.