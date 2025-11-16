Málaga busca soluciones para que la movilidad no frene su crecimiento

De un tiempo a esta parte, los problemas de movilidad en el área metropolitana de Málaga y en la Costa del Sol se han acentuado, hasta el punto que están a la orden del día. Los atascos se han generalizado y, además, saltan a la vista las carencias existentes en materia de transporte público a todos los niveles. Ante la evidencia de que la red de comunicaciones existente se está quedando pequeña y frente a las consecuencias instauradas por el colapso del tráfico, a las administraciones públicas no les ha quedado otra salida que la de buscar soluciones para que la movilidad no frene el crecimiento económico y demográfico de este territorio. Un diagnóstico de la compleja situación actual y posibles actuaciones para atenuarla confluyen en las impresiones que ha recabado La Opinión de Málaga entre cuatro expertos: la jefa provincial de Tráfico en la Dirección General de Tráfico (DGT) de Málaga, Aída Vilaret; la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández; el ingeniero José Alba; y el arquitecto y urbanista Salvador Moreno Peralta.

Un tren de Cercanías en la estación de Málaga Centro-Alameda. / l.o.

Atascos en los accesos

La jefa provincial de Tráfico, Aída Vilaret, planteó que «las congestiones recurrentes en vías de acceso a Málaga como la A7 y la A-357, así como otras vías como la A-355, la A-404 y la A-7052, requieren además de la ampliación de la capacidad de dichas vías, medidas de fomento y mejora del transporte público en estas áreas, teniendo en cuenta que casi el 90% de los desplazamientos interurbanos se realizan en vehículo privado».

A su juicio, «potenciar en la zona oriental el transporte colectivo de autobuses que hoy es deficitario» es «la principal y más efectiva medida a corto plazo que sacaría vehículos privados de la A7». A su vez, Vilaret recordó que «las mejoras en infraestructuras planificadas en la A7 (estudios de alternativas para mejorar capacidad en la zona oriental y occidental) y la ampliación de capacidad de la MA-20 son medidas necesarias pero que son a largo plazo».

Por su parte, la concejala de Movilidad de Málaga, Trinidad Hernández, se refirió a la situación en el área metropolitana y partió de la base de que «el tráfico en las rondas está saturado». «Para solucionar el problema ya estamos en una mesa de trabajo que constituyó el Ministerio de Movilidad y es verdad que se plantea una nueva carretera, prolongar la hiperronda, pero además de eso se pueden hacer otras microactuaciones que con colaboración pueden funcionar», aseguró.

Y mientras recordaba que «Málaga tiene mucha población y hay mucha gente que vive fuera», Hernández también tuvo en cuenta que «en la ronda este se mezclan los tráficos de corto y largo recorrido, pues funciona como una ronda para Málaga pero también la gente que va de Barcelona a Cádiz pasa por la misma carretera». «Lo más importante sería tener una carretera nueva mucho más amplia, pero con la que tenemos algo se puede hacer», defendió.

Los atascos se están convirtiendo en una constante en la Costa del Sol. / l.o.

Estudios de movilidad

En este punto, puso como ejemplo un informe técnico -solicitado por los ayuntamientos de Málaga capital y Rincón de la Victoria a la Fundación Madeca dependiente de la Diputación Provincial- que propone actuaciones en siete enlaces para reducir los atascos en la parte oriental de la autovía A-7, entre Málaga-Este (El Limonar) y el término municipal de Vélez-Málaga. «Vamos a hacer los estudios de movilidad para ver si esas microactuaciones en la A-7 funcionarían bien y si son medidas que ayudan a resolver el tráfico metropolitano», apuntó quien también fuera entre 2007 y 2019 la jefa provincial de Tráfico en la Dirección General de Tráfico (DGT) de Málaga.

Tales microactuaciones fueron, precisamente, mencionadas por el ingeniero José Alba cuando opinó que «soluciones completas y plenamente efectivas a corto plazo no existen» para atenuar el colapso del tráfico. «Se pueden intentar retoques en los nudos viarios según han planteado los Ayuntamientos de Rincón y Málaga, que podrían paliar los problemas recurrentes por capacidades insuficientes, pero sin que con ello se alcancen más allá de simples retoques temporales. Lo que hay no da para más, y tiene muy serias limitaciones (túneles, nudos y viaductos). En la zona Este es imprescindible una nueva vía, que debería gestionarse de forma coordinada con la autovía existente», afirmó.

Por otro lado, Aída Vilaret sacó a la palestra que «además de la vía de alta capacidad, es necesario profundizar en la mejora de la red viaria municipal en las zonas conflictivas de la ciudad». «Es necesaria una red municipal eficiente, bien conectada y con transporte público, que evite el uso de vías de alta capacidad para la realización de trayectos cortos en un mismo municipio; y estas medidas son interesantes no sólo en Málaga capital, sino en municipios por los que discurre la A7», recalcó Vilaret.

Por su parte, la concejala Trinidad Hernández recordó que el Ayuntamiento está trabajando en los aparcamientos disuasorios, para dejar los coches en zonas como el palacio de los deportes José María Martín Carpena o en Málaga Este, por el arroyo Totalán, «pero también en mejorar nuestro transporte público». «Estamos pensando en mucha más capacidad a medio y largo plazo en el transporte público, pero es evidente que también hay que mejorar las carreteras», resumió Hernández.

Y el ingeniero José Alba aportó otra clave: «Una equilibrada combinación de transporte público y coche privado es la línea de solución de futuro que estimo más eficiente para la movilidad general libre y segura».

Potenciar el metro, una de las posibles soluciones a los problemas de movilidad en Málaga. / l.o.

Faltan infraestructuras

José Alba también explicó que la provincia de Málaga «ha crecido en 500.000 habitantes en los últimos 25 años, sin que se haya abordado ninguna nueva infraestructura de transportes para adaptarse a estas nuevas necesidades». «Lo realizado con anterioridad ha sido desbordado en sus razonables previsiones, lo que se está traduciendo en merma de la calidad de vida de los malagueños. Además, Málaga ocupa el puesto 41 entre las 50 provincias en lo referente a autovías en relación con la población residente», enfatizó este ingeniero que ha contribuido con su impronta a muchas grandes infraestructuras.

Lo dijo sin perder de vista que Málaga «también está inmersa en un proceso de transformación en una ciudad global con fuerte liderazgo socioeconómico a nivel regional». «Resulta urgente ya enfrentar los nuevos escenarios de demanda, con crecimientos muy activos, lo que requiere nuevas soluciones tales como la Vía Perimetral Metropolitana que planteó en 2017 el Ayuntamiento de Málaga, con diálogo con otros 16 municipios involucrados, así como la apertura de nuevos accesos viarios hacia el interior. Son obras muy importantes, pero vitales para el presente y para el futuro hacia el que vamos», resaltó José Alba.

«Una ciudad ya colapsada»

A los vigentes y persistentes problemas de tráfico también miran las reflexiones del arquitecto y urbanista Salvador Moreno Peralta, quien enfatizó que «los problemas de movilidad se acumulan y crecen con mayor rapidez de lo que tardan en construirse, por ejemplo, unas líneas de metro, una nueva ronda Este o una ampliación de la AP7». «Hoy Málaga, tanto interiormente como en sus relaciones metropolitanas, es una ciudad ya colapsada, y la solución a sus problemas es tan compleja como para tener que recurrir a la Inteligencia Artificial (IA), como el propio Ayuntamiento reconoce que va a tener que hacer para abordar otro problema irresoluble: la Gerencia Municipal de Urbanismo», añadió.

El arquitecto también recalcó que «no hace falta ser urbanista para entender que no se pueda planificar una ciudad, tanto en extensión como en intensidad de volúmenes edificados, sin prever antes, o simultáneamente, los medios de comunicación y transporte que habrán de darle servicio, de la misma forma que habremos de ejecutar previamente las infraestructuras de electricidad, agua o saneamiento». «Lo contrario sería condenar a la ciudad actual al bloqueo por culpa de su propio crecimiento, lo que nos llevaría a preguntarnos para qué servimos los políticos y urbanistas», subrayó el coautor -junto a José Seguí y Damián Quero- del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga de 1983.

Igualmente, sostuvo que «si ahora se hacen las cosas así, cuanto peor cuando la ciudad crece, de hecho, sin Plan, como está sucediendo ahora, donde surgen aquí y allá ocurrencias inquietantes como la torre del Puerto, no previstas en el Plan General». «Aparte de su monstruosidad paisajística no quiero imaginar los conflictos que su implantación puede acarrear en la ya frágil movilidad del todo el sector oriental de Málaga. Y lo mismo podríamos decir de otras muchas intervenciones residenciales que se están acometiendo a la desesperada ante la carencia de viviendas asequibles», aseveró Moreno.

«La situación no es nueva»

Por su parte, Trinidad Hernández introdujo un matiz que invita a mirar al pasado para contextualizar los problemas de tráfico actuales: «Esta situación no es nueva, lo que pasa es que llegó la pandemia, se nos olvidó y ahora se han recuperado y se han incrementado los tráficos; pero cuando yo estaba en la DGT ya había mucha intensidad de circulación, estaban saturados los accesos a Málaga y creo que eso es importante decirlo».

Transporte público

La jefa provincial de Tráfico, Aída Vilaret, consideró «muy interesante» iniciativas para compartir vehículo como la aplicación ‘Málaga TechPark Conecta’ para empleados del Parque Tecnológico. Y, a renglón seguido, dijo que «ayudaría enormemente a mejorar la zona de Teatinos, Parque Tecnológico, Universidad, MercaMálaga, etcétera, que llegara el metro a estos lugares que son el destino de miles de personas que diariamente se desplazan para trabajar».

Y Trinidad Hernández abogó por que en el área metropolitana todas las administraciones trabajen juntas «para mejorar el transporte público, para que sea mucho más competitivo y la gente tenga opciones reales para dejar el coche en su casa». Así, destacó la importancia de tener un servicio de autobuses «competitivo». «Es indudable que el metro tendrá que llegar a muchos sitios más de la ciudad, pero ahora mismo eso tarda mucho en construirse». E, igualmente, sobre el tren litoral dijo que es un proyecto «maravilloso» sobre el que hay que trabajar «pero no soluciona los problemas que tenemos ahora». «Los solucionará pero cuesta mucho hacer una obra de esas, son grandes proyectos con plazos de 15 años y al problema hay que darle una solución ahora», manifestó.

Tren Litoral

El ingeniero José Alba expuso que «en el litoral malagueño se asienta una población estable de 1,5 millones de personas, que requiere un sistema de transporte que reúna condiciones adecuadas para las relaciones interiores así como para las conexiones con Andalucía y con España». «Creo que hay que actuar en pro de la integración social de los territorios, creando las soluciones que necesitan las personas para su vida», añadió.

En su opinión, «el Tren Litoral, con prestaciones intermedias entre los Cercanías y la Alta Velocidad, es el tipo de solución oportuno, como ya presentó ARCS en su informe para Unicaja de hace dos años». «Se requiere una nueva infraestructura capaz de dar un servicio de calidad, que ha de complementarse con soluciones de intermodalidad (aeropuerto, autobuses y aparcamientos). Aplicando directivas de la Unión Europea (UE), estos servicios habrían de estar subvencionados», recalcó.

Alba cree que «la prolongación de la línea de Fuengirola no es solución, según se explicó en el informe citado». «En todo caso, pienso que también sería muy conveniente la mejora de los servicios de autobuses en toda la Costa, seguramente dotándolos de subvenciones ligadas a la calidad de los servicios», agregó.

Los peajes

Sobre una hipotética liberalización o bonificación de las autopistas AP-7 y AP-46, el ingeniero indicó que «los peajes en Málaga son altos y están escasamente subvencionados». «La liberalización completa de los peajes en las dos autopistas que tenemos supondría un desembolso de mucha envergadura, que no veo factible ni rentable socialmente», opinó Alba.

Igualmente, aseguró que «en el caso de la Costa Occidental, existe también el problema de la deficiente articulación de la autopista con el territorio que atraviesa, lo que repercute en mayores demandas sobre la antigua 340». «Mayores bonificaciones y mejores conexiones son las soluciones necesarias», señaló Alba.

Sobre la misma cuestión, la concejala Trinidad Hernández no perdió de vista que la autopista de peaje de la Costa del Sol «está mal conectada» y que ahí «hay que hacer obras», antes de comentar que «podría aliviar, por supuesto, abrir el peaje».

El Guadalhorce

Respecto a los accesos a Málaga desde la comarca del Guadalhorce, Trinidad Hernández valoró que «en la A-357 ya está haciendo la Junta de Andalucía un carril bus-vao, que se está terminando». «Cuando están haciendo un carril bus-vao es porque se va a potenciar el transporte público, los autobuses, para que mucha gente pueda usarlos», indicó antes de recordar que «el Guadalhorce tiene tren de Cercanías».

En relación a la línea C-2 que une a Málaga y Álora, Hernández opinó que «sería interesantísimo potenciarla». «Es el transporte público más sostenible que hay, lo tenemos y muchas veces está olvidado», precisó para reivindicar mejoras en este servicio ferroviario.

Por su parte, José Alba consideró que «el valle bajo del Guadalhorce es el principal espacio para el desarrollo de la ciudad global antes referida». «Es preciso mejorar sus comunicaciones tanto con la Costa -que ya planteó el estudio de la Vía Perimetral - como con el interior. Es asunto muy importante para el futuro de Málaga y de Andalucía», añadió Alba.