Morillas denuncia los "incumplimientos" del PP con los vecinos de Huelin y La Princesa

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha denunciado que “el PP lleva años incumpliendo su compromiso de realizar un aparcamiento para residentes en La Princesa con un gran parque en superficie. Esto, teniendo en cuenta que el barrio de Huelin y La Princesa lleva años siendo víctima de la turistificación, de la masificación turística, de la subida de precios de la vivienda y de la expulsión de sus vecinas y vecinos, se ha convertido en una necesidad urgente para el barrio”.

Morillas ha subrayado que “solo en seis años se ha producido un incremento de más del 310% de viviendas turísticas, sin contar las ilegales, de comercios del barrio que han tenido que echar la persiana por la subida de los alquileres, de locales comerciales que se han convertido en viviendas turísticas o en infraviviendas o de proyectos con viviendas de lujo, hoteles cápsulas, etcétera, etcétera”.

"Chapuzas"

“A esto se suma una obra que han estado plagadas de chapuzas, que están suponiendo graves problemas tanto para los vecinos como para los negocios del barrio, sin que el Ayuntamiento haya mantenido informados a los vecinos, sin que se sepan cuales son los sobrecostes ni a qué se deben los recurrentes cambios y deficiencias que hay en la obra”, ha criticado Morillas.

La portavoz adjunta de Con Málaga ha señalado que “los vecinos ya han protagonizado una movilización multitudinaria y tienen previstas nuevas movilizaciones, una de ellas el próximo 21 de noviembre. Por eso nosotras también queremos sumarnos y exigir que haya un plan para frenar la turistificación, la especulación urbanística que se ha visto agravada por el proyecto de El Bulto, y para garantizar que hay viviendas a precios asequibles para los residentes en el barrio. Un plan para impedir que se sigan cerrando locales comerciales y convirtiéndose en viviendas turísticas para garantizar un nuevo aparcamiento en La Princesa y para que haya nuevas plazas de aparcamiento para residentes en Huelin”.

"Arrebatar la identidad"

“Huelin es un barrio que es símbolo de cómo el modelo del PP está arrebatando la identidad a los barrios de Málaga, de cómo la turistificación, la especulación está provocando una discriminación sistemática de los vecinos y las vecinas. Los vecinos están en pie y lo vienen demostrando siendo exigentes con el Ayuntamiento de Málaga. Lo que toca es que el Ayuntamiento de Málaga dé la cara, cumpla los compromisos que tiene con el barrio y, sobre todo, que se ponga ya mano a la obra para frenar los efectos que la turistificación está provocando para los vecinos del barrio”.