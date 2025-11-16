Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis

La provincia de Málaga tiene su propio parque oriental con pagodas, estanques, cascadas, puentes y jardines repletos de bambús y bonsáis. Un enclave que parece sacado del corazón de Japón pero que se encuentra en el territorio malagueño, en concreto, en Alhaurín de la Torre.

Se trata del Jardín Oriental Bienquerido de Alhaurín de la Torre, un parque de unos 12.000 metros cuadrados de extensión que abrió sus puertas por primera vez en 2011 y que se ha convertido en uno de los principales pulmones verdes del territorio y uno de los lugares más emblemáticos y visitados de todo el municipio.

Un jardín oriental en Málaga con puentes de madera y estanques

Este parque debe su nombre al Arroyo Bienquerido, que separa las urbanizaciones de El Lagar y Cortijos del Sol, y que recorre el propio Jardín Oriental, lo que separa parte del parque en dos orillas que se pueden cruzar gracias a los hermosos puentes de madera de estilo oriental instalados en el lugar.

Jardín Oriental Bienquerido de Alhaurín de la Torre / Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Además, este enclave único en la provincia cuenta con una laguna artificial con peces, tortugas y cascadas, así como un jardín zen y tres pagodas, que son los templos característicos de algunos pueblos de Oriente que, además, destacan por su belleza y originalidad.

Bambú y bonsáis en este jardín oriental de Málaga

Este parque temático que se ha posicionado como uno de los principales atractivos del municipio malagueño cuenta con toda clase de especies de plantas orientales localizadas por todo el recinto, con bambú, juncos, bonsáis y cedros japoneses.

A esto se suma la vegetación autóctona, que se ha aprovechado y recortado al estilo japonés para que se funda con la ambientación del parque, siendo constante la presencia de olivos, acacias, trescantos, cipreses, algarrobos y pinos.

Atracciones para niños en este parque japonés de Málaga

Y para quienes no solo quieran disfrutar de un agradable paseo en un ambiente único sino que prefieran ejercitarse, este enclave cuenta con un parque de gimnasia biosaludable con máquinas al aire libre para poder realizar toda clase de ejercicios.

Jardín Oriental Bienquerido de Alhaurín de la Torre / Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Y para las familias, el Jardín Oriental cuenta con una amplia zona infantil de cerca de 600 metros cuadrados con toda clase de juegos, toboganes, columpios y una amplia variedad de atracciones para todas las edades. Todo esto convierte este enclave no solo en uno de los más fotogénicos de la provincia, sino en uno perfecto para disfrutar de una jornada diferente al aire libre y en familia.