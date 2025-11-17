Los alquileres de vivienda en Málaga están 85 euros más caros al mes que hace un año: estos son los municipios más exigentes

El precio de la vivienda en alquiler ha subido en la provincia en Málaga un 7,2% interanual, situando su valor en 15,85 euros por metro cuadrado al mes en octubre, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Los precios en Málaga continúan siendo los más altos de toda Andalucía, que lleva 47 meses consecutivos (3,9 años) con subidas continuadas del alquiler. La oferta actual de casas en el mercado revela que, en el caso de la provincia malagueña, se estarían ahora 85 euros más al mes por un piso de 80 metros cuadrados.

Las ocho provincias españolas con precios superiores a los 15 euros al mes son Barcelona, con 21,89 euros, Madrid (21,28), Gipuzkoa (19,36), Baleares (19,04), Bizkaia (16,70), Málaga (15,85), Las Palmas (15,41) y Valencia (15,05). Por otro lado, las dos provincias más económicas para alquilar una vivienda son Jaén (6,26) y Badajoz (7,21).

En Málaga sobrepasan los 15 euros por metro cuadrado al mes los municipios de Benahavís con 18,57, Marbella (18,24), Estepona (18,10), Fuengirola (17,68), Torremolinos (16,91), Benalmádena (16,53), Málaga capital (15,92) y Mijas (15,60).

"El precio del alquiler alcanza máximos históricos en todas las comunidades autónomas al mismo tiempo. Nunca los inquilinos se habían enfrentado a niveles tan elevados. Sin embargo, tras tres años consecutivos de subidas récord, empieza a vislumbrarse un cambio de tendencia. Por primera vez, el mercado muestra una evolución a dos velocidades: mientras las capitales más tensionadas comienzan a moderar su crecimiento por debajo del 10% son ahora las zonas rurales o menos pobladas, que todavía tienen un mayor margen de recorrido, las que registran incrementos de dos dígitos", explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Posible punto de inflexión

"Esta dinámica sugiere que el precio del alquiler podría estar cerca de su punto de inflexión. La dificultad creciente de acceso a la vivienda estaría limitando el margen de nuevas subidas, lo que podría traducirse en un avance más contenido tras más de tres años de fuertes aumentos", añade.

En cuanto a ciudades, 27 urbes españolas sobrepasan los 10 euros al mes y las diez más caras son Barcelona capital con 23,47 euros mensuales, Madrid capital (22,37), Donostia-San Sebastián (20,03), Palma de Mallorca (19,29), Bilbao (16,92), Valencia capital (16,34), Girona capital (16,16), Málaga capital (15,92), Las Palmas (15,70) y Santa Cruz de Tenerife capital (14,74).

Por otro lado, las ciudades con el precio del alquiler por debajo de los ocho euros son Jaén capital con 7,30, Badajoz capital con 7,82, Lugo capital con 7,82, Ourense capital con 7,84 y Cáceres capital con 7,99 euros al mes.

Ranking andaluz

Las provincias con precios de mayor a menor en Andalucía son Málaga, con los citados 15,85 euros al mes, Sevilla con 12,94, Cádiz con 10,74, Huelva con 10,69, Granada con 10,11, Almería con 8,97, Córdoba con 8,54 al mes y Jaén con 6,26 al mes.

Por otro lado, las cuatro ciudades en donde el precio del alquiler por metro cuadrado más económico son las jiennenses Baeza con 5,49 euros al mes, Martos con 5,51 y Andújar con 5,58 euros al al mes.