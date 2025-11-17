El Ayuntamiento de Málaga irá eliminando las entidades de conservación

El Ayuntamiento de Málaga irá asumiendo las competencias de las Entidades Urbanísticas de Conservación (EUC) en zonas consolidadas de la ciudad.

A este compromiso se sumó este lunes el equipo de gobierno, en la Comisión de Urbanismo, al respaldar una moción del grupo municipal socialista, que fue aprobada por unanimidad.

Los socialistas presentaron la moción tras la sentencia firme del pasado octubre del TSJA en favor de la EUC de El Pato, que sienta jurisprudencia y obliga al Ayuntamiento a recepcionar estas zonas, por lo que deben asumir su mantenimiento y gestión

En este sentido, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, subrayó que desde que se conoció la sentencia, que establece un «límite temporal» para estas entidades, el equipo de gobierno ha estado trabajando.

«Acatamos la sentencia y estamos trabajando de manera coordinada con el Área de Sostenibilidad Medioambiental para establecer una hoja de ruta de recepciones de entidades de conservación», precisó.

El proyecto de minipisos en Quinta Alegre

No salió adelante, con la mayoría de los votos del Partido Popular, la moción de Con Málaga que pedía al Ayuntamiento que rectificara y cambiara de ubicación el proyecto de construir un bloque de seis plantas para cerca de 40 minipisos en una parcela destinada a equipamiento en el 32 de la calle Navarro Ledesma, porque encajonará dos bloques con 108 familias.

Rueda de prensa de vecinos de la calle Navarro Ledesma, 32 con la concejala Toni Morillas, la semana pasada. / La Opinión

Antes de debatirse la moción intervino en nombre de los vecinos Mari Luz Carmona ,que destacó que con esta promoción municipal «mi casa entera quedará sin sol, ahogada»; mientras que José Antonio, un segundo vecino, indicó que si no se rectifica «quedaremos encajonados para toda la vida».

El concejal de vivienda, Francisco Pomares, justificó la negativa en que su papel es «defender el interés general, no el particular».

La Princesa y Huelin

La Comisión de Urbanismo, a través de una moción de Con Málaga, también abordó la situación en los barrios de La Princesa y Huelin; el primero de ellos, ante la espera de un aparcamiento municipal que solicitan los vecinos desde 2020; y Huelin, por las quejas antes las obras de renaturalización, costeadas en parte con fondos europeos.

Protesta de los vecinos y comerciantes de Huelin el pasado julio. / L. O.

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, explicó con respecto al parking que se ha realizado tanto el estudio de demanda como el técnico; pero todavía no hay demanda vecinal suficiente como para poner en marcha el proyecto.

En nombre de los vecinos de Huelin habló el presidente de la Asociación de Vecinos Torrijos, Francisco Moya, quien denunció la inseguridad que para los peatones está suponiendo la obra, además de cambios que no responden a lo acordado por los vecinos; «no es el mismo proyecto», recalcó.

La moción fue rechazada con el voto popular, aunque la concejala Carmen Casero se comprometió a reunirse con los vecinos.