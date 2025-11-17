Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

El Ayuntamiento de Málaga irá eliminando las entidades de conservación

La Comisión de Urbanismo aprueba por unanimidad la asunción de las EUC por parte municipal, tras la sentencia firme del TSJA que obliga a ello

Un vecino de Teatinos, en plena pandemia en los jardines de la avenida Jorge Luis Borges, a cargo de una entidad urbanística de conservación.

Un vecino de Teatinos, en plena pandemia en los jardines de la avenida Jorge Luis Borges, a cargo de una entidad urbanística de conservación. / A.V.

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

El Ayuntamiento de Málaga irá asumiendo las competencias de las Entidades Urbanísticas de Conservación (EUC) en zonas consolidadas de la ciudad.

A este compromiso se sumó este lunes el equipo de gobierno, en la Comisión de Urbanismo, al respaldar una moción del grupo municipal socialista, que fue aprobada por unanimidad.

Los socialistas presentaron la moción tras la sentencia firme del pasado octubre del TSJA en favor de la EUC de El Pato, que sienta jurisprudencia y obliga al Ayuntamiento a recepcionar estas zonas, por lo que deben asumir su mantenimiento y gestión

En este sentido, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, subrayó que desde que se conoció la sentencia, que establece un «límite temporal» para estas entidades, el equipo de gobierno ha estado trabajando.

«Acatamos la sentencia y estamos trabajando de manera coordinada con el Área de Sostenibilidad Medioambiental para establecer una hoja de ruta de recepciones de entidades de conservación», precisó.

El proyecto de minipisos en Quinta Alegre

No salió adelante, con la mayoría de los votos del Partido Popular, la moción de Con Málaga que pedía al Ayuntamiento que rectificara y cambiara de ubicación el proyecto de construir un bloque de seis plantas para cerca de 40 minipisos en una parcela destinada a equipamiento en el 32 de la calle Navarro Ledesma, porque encajonará dos bloques con 108 familias.

Rueda de prensa de vecinos de la calle Navarro Ledesma, 32 con la concejala Toni Morillas, la semana pasada.

Rueda de prensa de vecinos de la calle Navarro Ledesma, 32 con la concejala Toni Morillas, la semana pasada. / La Opinión

Antes de debatirse la moción intervino en nombre de los vecinos Mari Luz Carmona ,que destacó que con esta promoción municipal «mi casa entera quedará sin sol, ahogada»; mientras que José Antonio, un segundo vecino, indicó que si no se rectifica «quedaremos encajonados para toda la vida».

El concejal de vivienda, Francisco Pomares, justificó la negativa en que su papel es «defender el interés general, no el particular».

La Princesa y Huelin

La Comisión de Urbanismo, a través de una moción de Con Málaga, también abordó la situación en los barrios de La Princesa y Huelin; el primero de ellos, ante la espera de un aparcamiento municipal que solicitan los vecinos desde 2020; y Huelin, por las quejas antes las obras de renaturalización, costeadas en parte con fondos europeos.

La protesta de los vecinos y comerciantes de Huelin del pasado miércoles 9 de julio que cortó el tráfico en la calle La Hoz.

Protesta de los vecinos y comerciantes de Huelin el pasado julio. / L. O.

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, explicó con respecto al parking que se ha realizado tanto el estudio de demanda como el técnico; pero todavía no hay demanda vecinal suficiente como para poner en marcha el proyecto.

En nombre de los vecinos de Huelin habló el presidente de la Asociación de Vecinos Torrijos, Francisco Moya, quien denunció la inseguridad que para los peatones está suponiendo la obra, además de cambios que no responden a lo acordado por los vecinos; «no es el mismo proyecto», recalcó.

Noticias relacionadas y más

La moción fue rechazada con el voto popular, aunque la concejala Carmen Casero se comprometió a reunirse con los vecinos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
  2. La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga
  3. Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
  4. Un queso de cabra curado de Málaga, entre los 51 mejores quesos del mundo
  5. El parque de Málaga con un gran barco pirata y sus propias olas, perfecto para ir en familia: con toboganes, canchas y juegos
  6. Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
  7. La Aemet activa el aviso amarillo en Málaga por intensas lluvias
  8. La conexión entre el Bulevar Adolfo Suárez y la Ronda Oeste, más en el aire que nunca

El Ayuntamiento de Málaga irá eliminando las entidades de conservación

El Ayuntamiento de Málaga irá eliminando las entidades de conservación

Málaga lanza sorteo de 253 VPO en alquiler: requisitos y fechas clave

Málaga lanza sorteo de 253 VPO en alquiler: requisitos y fechas clave

Un castillo medieval abandonado con las mejores vistas de Málaga: un enorme 'trampantojo' a 20 minutos de la capital

Un castillo medieval abandonado con las mejores vistas de Málaga: un enorme 'trampantojo' a 20 minutos de la capital

El nuevo hospital de día Oncohematológico de Málaga recibe a sus primeros pacientes: “Llegan todos alucinando”

El nuevo hospital de día Oncohematológico de Málaga recibe a sus primeros pacientes: “Llegan todos alucinando”

Concurso de Gildas en Málaga: dónde probar las diez versiones más representativas de España

Concurso de Gildas en Málaga: dónde probar las diez versiones más representativas de España

Dehesa Monteros celebra su 20º aniversario con su libro 'El sueño de la Serranía de Ronda'

Dehesa Monteros celebra su 20º aniversario con su libro 'El sueño de la Serranía de Ronda'

De la lluvia al frío polar: así cambiará el tiempo en Málaga esta semana

De la lluvia al frío polar: así cambiará el tiempo en Málaga esta semana

¿Quién es Pipo Chavarría? el narco más buscado de Latinoamérica detenido en Málaga

¿Quién es Pipo Chavarría? el narco más buscado de Latinoamérica detenido en Málaga
Tracking Pixel Contents