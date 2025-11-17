La cadena malagueña de gimnasios Synergym potencia su plan de expansión con 50 millones más de financiación

La cadena malagueña de gimnasios Synergym ha anunciado este lunes que ha logrado 50 millones de euros adicionales de financiación sindicada para afrontar su proceso de expansión, lo que, unidos a los 70 millones que ya obtuvo en febrero, elevan el total de la operación a 120 millones. El objetivo de Synergym es alcanzar los 160 clubes deportivos este año y los 210 durante el próximo ejercicio de 2026.

La compañía señala que esta ampliación reafirma la "confianza" en su plan de expansión" por parte de de entidades como Santander, CaixaBank, BBVA, Unicaja y Oquendo Capital.

"Esta nueva inyección de capital permitirá a la compañía financiar su estrategia de crecimiento y dar un paso más en la consolidación de su modelo de negocio basado en precios bajos y flexibles, diseño de clubes de alta calidad con zonas de fitness especializadas, innovación tecnológica y una expansión sostenible por todo el territorio", comenta la empresa.

La empresa prevé cerrar 2025 con ingresos superiores a 70 millones de euros y un EBITDA que superará los 25 millones. Synergym espera alcanzar a final de este año un nuevo récord de 41 aperturas anuales.

Crecer más en 2027

"Este nuevo acuerdo representa un avance significativo hacia nuestro objetivo de alcanzar los 210 clubes operativos en 2026, consolidando así nuestra posición en el mercado y preparando el camino para crecer aún más en 2027. Este respaldo refleja la confianza en nuestros resultados, nuestra gestión y el éxito de nuestro modelo de negocio", ha señalado el consejero delegado de Synergym, Jordi Bella.

El gimnasio de Synergym en la zona de Los Guindos, en Málaga, que fue recientemente remodelado. / L. O.

La compañía afirma que su intención es "democratizar" el acceso al ejercicio en España. Cuenta con más de 300.000 socios y un equipo que supera el millar de profesionales.

Trayectoria de Synergym

Desde su nacimiento en 2013, Synergym afirma que ha experimentado un "crecimiento constante", al pasar de abrir 24 clubes en sus primeros años de actividad a contar con 148 operativos en la actualidad.

La compañía malagueña tiene una estructura de accionistas diversificada: sus fundadores, Sergey Miteyko y Leonard Lvovich, mantienen una participación mayoritaria en la empresa y cuentan con el respaldo de inversores internacionales como All Seas Capital, Oxy Capital y Growth Partner.