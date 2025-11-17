Historia de Málaga
La capilla oculta de la Catedral de Málaga
La capilla más antigua del Templo Mayor, no abierta al público, estuvo dentro de la Mezquita principal de Málaga y permite apreciar la altura original que tuvo el interior del desaparecido edificio islámico, demolido en el XVI.
Con la toma de la Málaga musulmana por los Reyes Católicos en agosto de 1487, la Mezquita Aljama o principal de la ciudad se cristianiza y, al consagrarse, bajo la advocación de Santa María de la Encarnación, se convierte en la primera iglesia catedral que tuvo Málaga.
Como recuerda José María Ruiz Povedano en su libro ‘Málaga, de musulmana a cristiana’, contaba con 113 columnas y, según el testimonio de un notario mallorquín, que visitó la ciudad ese mismo año de 1487, era «quasi la mitad menor de la de Córdoba».
Con la cristianización de la mezquita, se le añadieron una serie de capillas. Y, aunque el que fuera edificio islámico se demolió entre 1588 y 1598, y se cambió de orientación la Catedral para hacer una segunda versión de estilo renacentista, tras abandonar la versión gótica; todavía persiste en el Templo Mayor de Málaga una «verdadera reliquia histórica y arquitectónica»: la única capilla que estuvo dentro de la desaparecida mezquita.
El anterior entrecomillado proviene del nuevo libro del investigador malagueño Alberto Palomo, auxiliar del archivo catedralicio, que, como adelantó La Opinión, acaba de publicar una investigación centrada, en su mayor parte, en las capillas del Templo Mayor.
Alberto Palomo acompaña a este diario a visitar la capilla más antigua y desconocida de la Catedral, no abierta al público, entre otras razones por sus reducidas dimensiones: 3,12 de ancho por 3,40 de fondo.
'La capilla del jardín'
Como explica, es conocida como ‘la capilla del jardín’, porque su única ventana da en nuestros días al jardín del Sagrario. En realidad, pasa muy desapercibida porque se encuentra justo detrás de la puerta de entrada a la Catedral, por esa zona
En sus inicios, cuando formaba parte de la ‘iglesia vieja’, de la antigua mezquita, se conocía como la capilla de San Gregorio.
La capilla pasó por muchas vicisitudes y su penúltima etapa fue servir de trastero, hasta que en los años 60 del siglo pasado fue ‘rehabilitada’ de nuevo.
De los tiempos de la mezquita, los expertos coinciden en que lo único que queda de la capilla de San Gregorio es una tabla pictórica que representa la misa de san Gregorio, y que, como indica Alberto Palomo en su libro, debió de colocarse «a principios del siglo XX», en la capilla catedralicia de Santa Bárbara.
Sin embargo, lo que sí queda de original de la ‘capilla del jardín’ son sus sobrias hechuras arquitectónicas, con un techo de nervaduras góticas que permite apreciar qué altura tuvo el interior de la Mezquita Aljama de Málaga: 6,26 metros; mucho más pequeña que la Catedral.
También son originales la solería y la sepultura del fundador de la capilla, el canónigo Gonzalo Sánchez Cano, fallecido en 1532, según se lee en su lápida, al pie del altar. Estuvo al servicio de la ‘iglesia catedral vieja’ desde 1505 y fue quien encargó al artista Fernando de Coca la tabla de la misa de San Gregorio. Es el enterramiento más antiguo del Templo Mayor.
Con la ‘rehabilitación’ de los 60 la capilla se fue amueblando con piezas de la propia Catedral, incluido un pequeño cuadro que podría ser una temprana e idealizada vista de Málaga.
En la actualidad, está presidida por un Cristo castellano del XVI, enmarcado en un arco de herradura que no es de época musulmana, informa el investigador. Y como curiosidad, conserva hasta una espingarda de inicios del XVI. La Málaga musulmana y cristiana perviven aquí.
