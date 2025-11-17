Concurso de Gildas en Málaga: dónde probar las diez versiones más representativas de España

Málaga rinde homenaje a uno de los bocados más míticos del tapeo: la Gilda. La Tasca del Langui y La Despensa de Iñaki presentan un concurso gastronómico que permitirá a los amantes de las tapas probar diez versiones diferentes de esta icónica creación.

Cada gilda está inspirada en una comunidad autónoma, desde Galicia hasta Madrid, pasando por Andalucía, Navarra, Cantabria o el País Vasco. Los participantes podrán disfrutar de combinaciones clásicas y otras más innovadoras, mezclando ingredientes tradicionales como la aceituna, piparra o anchoa con toques más atrevidos como cachopo, orejita a la plancha, jamón ibérico o papas bravas.

Estas son las diez gildas que se podrán probar hasta el 12 de diciembre:

Gilda Vasca : Aceituna, piparra y anchoa.

: Aceituna, piparra y anchoa. Gilda Cántabra : Boquerón, anchoa, aceituna y piparra.

: Boquerón, anchoa, aceituna y piparra. Gilda Madrileña : Papa brava, oreja, aceituna y piparra.

: Papa brava, oreja, aceituna y piparra. Gilda Gallega : Pulpo, pepinillo, tomate cherry y aceituna negra.

: Pulpo, pepinillo, tomate cherry y aceituna negra. Gilda Castellanoleonesa : Queso de Zamora, cecina, piparra y aceituna.

: Queso de Zamora, cecina, piparra y aceituna. Gilda Valenciana : Gamba de Valencia, pimiento rojo, piparra y aceituna.

: Gamba de Valencia, pimiento rojo, piparra y aceituna. Gilda Extremeña : Aceituna rellena con queso de Torta del Casar, anchoa, dos trozos de jamón ibérico y piparra.

: Aceituna rellena con queso de Torta del Casar, anchoa, dos trozos de jamón ibérico y piparra. Gilda Andaluza : Queso payoyo, atún marinado, tomate cherry, aceituna y piparra.

: Queso payoyo, atún marinado, tomate cherry, aceituna y piparra. Gilda Navarra : Puntas de espárrago, anchoa y pimiento del piquillo.

: Puntas de espárrago, anchoa y pimiento del piquillo. Gilda Asturiana: Gordal rellena de cabrales, cachopo, piparras y pimiento.

Los asistentes podrán votar por su gilda favorita, una vez la prueben.

Los orígenes de la gilda

La Gilda es un pincho clásico del tapeo vasco, creado en los años 40 en San Sebastián. Su nombre se inspira en la famosa película ''Gilda'', protagonizada por Rita Hayworth, porque combina sabores picantes, salados y sorprendentes, igual que el carácter del personaje.

Tradicionalmente,e se prepara con aceituna, guindilla (piparra) y anchoa, servidos ensartados en un palillo.